Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Опасное чужое наследство: почему у вас могут отобрать честно купленную квартиру

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
30 ноября, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вместе с экспертом рассказываем, почему опасно покупать квартиру, которая досталась кому-то в наследство
Почему опасно покупать квартиру, доставшуюся кому-то в наследство
Почему опасно покупать квартиру, доставшуюся кому-то в наследство / Фото: Коллаж: Сегодня

Многим украинцам в наследство достается недвижимость от родственников, которые они решают продать и быстро получить деньги.

Однако покупатель, который может даже не подозревать, что эта квартира когда-то была чьим-либо наследством, может столкнутmся с рядом проблем.

Реклама

По словам адвоката Евгения Гаркуши, существуют несколько наиболее распространенных сценариев, например, внезапно появился родственник, претендующий на свою долю наследства или в новом завещании или кто-нибудь из обделенных родственников решил обжаловать старое.

Когда человек покупает недвижимость, унаследованную по закону (т.е. без завещания по очереди наследников), проблемы возникают потому, что часто очень сложно определить полный круг лиц, имеющих право на наследование.

"Нотариусы определяют, имеют ли право лица, обратившиеся с заявлением о принятии наследства, на наследование по закону. Наличие других наследников, если они не обратились с соответствующим заявлением в нотариальную контору, при выдаче свидетельства о праве на наследство не учитывается", – рассказывает эксперт.

Сейчас, говорит адвокат, существуют большая статистика споров в суде по поводу признания завещания недействительным и они могут затягиваться не на один год.

Реклама

"Если наследование имущества проводилось по закону, может появиться другой участник наследования и восстановить сроки наследования в судебном порядке, таких случаев очень много по Украине", – рассказывает Евгений Гаркуша об основных опасностях.

То есть перед тем как приобрести наследственное имущество, нужно проконсультироваться с адвокатом, проанализировать данную ситуацию и только тогда можно понимать или можно покупать недвижимость.

Как продать унаследованную недвижимость?

Продать унаследованную квартиру тоже не так просто, рассказал эксперт. Сначала нужно официально и законно вступить в наследство.

Для этого необходимо в течение полугода после смерти наследодателя подать заявку к адвокату о намерении вступить в наследство. Далее наследство делится по завещанию или по закону, и только через шесть месяцев вы получите свидетельство о праве на наследство.

Реклама

Тогда эту квартиру можно выставлять на продажу, если у нее, конечно, нет совладельцев.

"Сегодня" также рассказывали, кого могут полностью лишить наследства и как его разделить без завещания.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Монетный двор
Новые 5 грн - в честь года тигра!
В коллекцию
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять