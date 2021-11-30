Опасное чужое наследство: почему у вас могут отобрать честно купленную квартиру

Вместе с экспертом рассказываем, почему опасно покупать квартиру, которая досталась кому-то в наследство

Почему опасно покупать квартиру, доставшуюся кому-то в наследство / Фото: Коллаж: Сегодня

Многим украинцам в наследство достается недвижимость от родственников, которые они решают продать и быстро получить деньги.

Однако покупатель, который может даже не подозревать, что эта квартира когда-то была чьим-либо наследством, может столкнутmся с рядом проблем.

Реклама

По словам адвоката Евгения Гаркуши, существуют несколько наиболее распространенных сценариев, например, внезапно появился родственник, претендующий на свою долю наследства или в новом завещании или кто-нибудь из обделенных родственников решил обжаловать старое.

Когда человек покупает недвижимость, унаследованную по закону (т.е. без завещания по очереди наследников), проблемы возникают потому, что часто очень сложно определить полный круг лиц, имеющих право на наследование.

"Нотариусы определяют, имеют ли право лица, обратившиеся с заявлением о принятии наследства, на наследование по закону. Наличие других наследников, если они не обратились с соответствующим заявлением в нотариальную контору, при выдаче свидетельства о праве на наследство не учитывается", – рассказывает эксперт.

Сейчас, говорит адвокат, существуют большая статистика споров в суде по поводу признания завещания недействительным и они могут затягиваться не на один год.

Реклама

"Если наследование имущества проводилось по закону, может появиться другой участник наследования и восстановить сроки наследования в судебном порядке, таких случаев очень много по Украине", – рассказывает Евгений Гаркуша об основных опасностях.

То есть перед тем как приобрести наследственное имущество, нужно проконсультироваться с адвокатом, проанализировать данную ситуацию и только тогда можно понимать или можно покупать недвижимость.

Как продать унаследованную недвижимость?

Продать унаследованную квартиру тоже не так просто, рассказал эксперт. Сначала нужно официально и законно вступить в наследство.

Для этого необходимо в течение полугода после смерти наследодателя подать заявку к адвокату о намерении вступить в наследство. Далее наследство делится по завещанию или по закону, и только через шесть месяцев вы получите свидетельство о праве на наследство.

Реклама

Тогда эту квартиру можно выставлять на продажу, если у нее, конечно, нет совладельцев.

"Сегодня" также рассказывали, кого могут полностью лишить наследства и как его разделить без завещания.