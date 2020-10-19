Омелян призвал "Укрзалізницю" решить проблему с локомотивами

"Укрзалізниця" должна инвестировать в первую очередь в тягу и развитие инфраструктуры. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

По его словам, для "Укрзалізниці" первоочередным является решение проблемы нехватки локомотивов, и именно в них нужно инвестировать средства, а не в покупку новых вагонов вместо тех, которые планируют списать.

"Мы можем иметь сотни тысяч вагонов. Но если нечем их возить, то они просто будут стоять, как брошенные поезда. И это, кстати, постоянная картинка для "Укрзалізниці" на протяжении последних лет, когда просто по 30-40-50-100 вагонов стоят на тупиковых ветках, ничего не везут, потому что банально отсутствуют локомотивы", – рассказал Омелян.

По мнению экс-министра, в нынешних кризисных условиях внимание "Укрзалізниці" должно быть сконцентрировано на тяге, локомотивах и ремонте существующей инфраструктуры. Что же касается инициативы сократить срок эксплуатации железнодорожных вагонов, из-за чего многие из них придется списать, то Омелян считает, что ее целесообразность стоит обсудить с бизнесом, прежде чем принимать решение.

"Видимо, все-таки рационально встретиться с бизнесом и проговорить политику компании. На что способен бизнес? Готовы ли украинские компании сейчас закупить десятки тысяч новых вагонов? Или у них достаточно для этого ресурса?"- подчеркнул Омелян.

Реклама

Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие – коллапс в промышленности и агросекторе.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзалізницю" покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама