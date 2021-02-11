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Омельченко назвал НКРЭКУ виновной в кризисе на энергорынке

11 февраля, 15:00

Инна Бабур Инна Бабур

Запущенный в 2019 году рынок электроэнергии НКРЭКУ перевела на ручной режим регулирования

Текущий кризис на энергетическом рынке спровоцирован несбалансированной и неэффективной работой национального регулятора НКРЭКУ.

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Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в своем интервью каналу Ukrlife.TV

"Почему же так случилось, что запасы были в октябре огромные, а вот сейчас ударили морозы, и мы оказались в такой серьезной проблеме? В первую очередь, с моей точки зрения, тут сыграла роль достаточно несбалансированная работа НКРЭКУ", – сообщил эксперт.

Омельченко пояснил, что запущенный в 2019 году рынок электроэнергии просуществовал всего 2-3 месяца, после чего НКРЭКУ перевела его на ручной режим регулирования, внедрив множество ограничений и создав искусственные перекосы.

"Потом началось ручное управление по сути рынком. То есть, ввели ограничения, ценовые ограничения. Сейчас постоянно вносятся изменения в правила рынка. Больше 50 изменений уже внесли с начала пуска рынка. И в результате этой ситуации у нас возник огромный дефицит финансовых средств у компаний, энергетических компаний, в первую очередь генерирующих компаний", - добавил Омельченко.

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Такая ошибочная, по мнению эксперта, политика НКРЭКУ за год привела к возникновению на рынке 50 млрд гривен долгов.

"В результате такой модели, естественно, что у компании "Энергоатом" появился огромный дефицит финансирования, и она не смогла провести вовремя ремонтную кампанию. В результате этого сейчас, в самый холодный период зимы, 5 блоков, это 5 гигаватт мощностей, стоят и не работают, по сути, в ремонтных работах находятся. А что это означает? Это означает, что стоят блоки, значит, больше начинают использовать угля", - добавил Омельченко.

Напомним, в середине января НЭК "Укрэнерго" предупредила о рисках отключений из-за нехватки угля на складах государственных ТЭС "Центрэнерго".

По данным Минэнерго, государственные ТЭС остались без угля из-за повышенной нагрузки осенью 2020 года, которую тепловая генерация вынуждена была нести из-за срыва ремонтной кампании "Энергоатома".

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