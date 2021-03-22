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Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?

22 марта, 10:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Коллекционеры предупреждают: на блошиных рынках стало больше подделок

На аукционе Sotheby's продали чашу, которую житель Коннектикута (штат США) купил на местном блошином рынке за 35 долларов. Она оказалась артефактом династии Мин (15-й век). Всего в мире сохранилось шесть таких чаш, причем подобной в США больше нет. С молотка артефакт ушел за 721,8 тыс. долларов.

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Такие истории вызывают соблазн начать поиски ценностей на барахолках, ведь чего-чего, а "гаражных" распродаж в Украине хватает. Но стоит ли тратить на них время? Ответы искала корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж. Главный из них – не все раритеты могут стать инвестицией.

Раньше на Андреевском спуске в столице вовсю торговали древностями. Но после закрытия границ из-за пандемии продавцы антиквариата пропали – их главными покупателями были европейские туристы.

Украинские же коллекционеры антиквариата, как и раньше, находят ценности не в туристических местах, а на ярмарках коллекционеров и обычных барахолках. И говорят, что сейчас – золотое время.

"В это время всплывают – не от хорошей жизни, к сожалению, – вещи, которые люди держали на черный день", – рассказывает антиквар Федор Зернецкий.

Свой первый магазин он открыл еще в начале 90-х. Сейчас у Федора – целый склад уникальных вещей и выставочный зал для их демонстрации. Он десятилетиями изучал предметы искусства, потому может распознать происхождение артефакта, его возраст и аутентичность. А соответственно, и стоимость в кругах коллекционеров.

"Покупаем на базаре, с земли. Потом вытираем грязь, сдуваем пыль, делаем красивую упаковку и выставляем на продажу. В пределах 100 долларов можно купить, например, столик. То есть на барахолке это 2,5 тыс. грн, а если его привести в порядок, подреставрировать, он может стоить минимум 10 тыс. гривен", – говорит антиквар.

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Но не все раритеты могут стать инвестицией, ведь и 100 лет назад изготавливали массовую продукцию, которая не несет исторической ценности. Поэтому важно осознавать, сколько экземпляров вашего "артефакта" вообще существует.

Уникальные же вещи не просто растут в цене, но и становятся предметом охоты мировых аукционов. На такой шедевр Федор Зернецкий наткнулся на Sotheby's – в акварели с киевским пейзажем коллекционер распознал руку Тараса Шевченко. Эксперты подтвердили авторство и оценили картину в миллион долларов. На аукционе она стоила почти в 100 раз меньше.

Сайт "Сегодня" рассказывал еще об одной истории (правда, заграничной) – зеркало из уборной комнаты обычного семейства оценили в 10 тыс. фунтов стерлингов, 367 тыс. гривен в эквиваленте.

Тема антиквариата по-настоящему увлекательная – вещи с историей могут стать сокровищем или просто украшением дома. Но профессионалы предупреждают: сейчас на рынке – рекордное количество подделок. Особенно много их на интернет-аукционах, ведь по фото определить подлинность почти невозможно. Поэтому перед тем, как выложить деньги за артефакт, лучше изучить историю вопроса.

Книги

Невероятные находки случаются и у коллекционеров антикварных книг. Владислав Трубицын – владелец галереи в правительственном квартале – рассказывает:

"Самые ценные книги обычно не помпезные, нет у них яркого вида: кожи, золота, камней. Это небольшие брошюрки, прижизненные издания классиков. Это то, что является жемчужиной любой коллекции, то, что очень любят коллекционеры и гоняются за этим по всему миру".

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Книга, изданная при жизни писателя, может стоить, как особняк под Киевом – 170 тыс. долларов. Стоимость зависит от того, как сохранился экземпляр, есть ли иллюстрации, в каком состоянии и какого качества палитурка.

А вот книг с печатями действующих библиотек ни один букинист не купит.

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Свою последнюю ценную находку Владислав буквально вытащил из макулатуры:

"Приехала машина, в макулатуру сдали большое количество книг, среди них было прижизненное издание Лермонтова "Герой нашего времени". Книга 1841 года издания, уникальная вещь, звезда любой библиотеки".

С середины 90-х антикварные издания выросли в цене более чем 60 раз. Впрочем, шансов найти настоящую ценность на барахолке или книжном рынке немного. На уникальные вещи ежедневно охотятся перекупщики.

Оружие и военное снаряжение

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Шансов найти ценные экспонаты из этой категории – еще меньше, чем с книгами. Коллекционер Евгений Гредунов когда-то даже покупал артефакты у тибетских монахов. Обычно одна вещь стоит по несколько сотен долларов. А вот как ее оценят на аукционе, неизвестно. Бывает, что коллекции оружия стоит и миллионы долларов.

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Но Евгений говорит, что коллекционирует не ради бизнеса: в основном покупает, а продает редко. Собрал уже более 5 тысяч древних мечей, кинжалов, сабель, шлемов и доспехов. Есть даже оружие каменного века. Чтобы разместить и показать все это, Гредунов открыл музей.

"Оружие я завозил из более чем 60 стран. В первые годы все было спонтанно, как у слепого котенка. Но со временем я стал читать больше литературы, понял, что нельзя покупать железки, не понимая, что это такое", – рассказывает Евгений.

Монеты

Это один из самых распространенных предметов коллекционирования. К тому же торговля монетами – довольно прибыльный бизнес. Самые популярные – золотые и серебряные деньги царской России.

Но можно выбрать и современные украинские – памятные или инвестиционные монеты от Нацбанка:

"НБУ выпустил более 800 наименований памятных монет. В отличие от инвестиционных, у каждого из них – уникальный дизайн и ограниченный тираж", – рассказывает директор музея денег Нацбанка Денис Толочко.

Особенность инвестиционных монет в том, что их всегда примут в самом банке. С памятными – игра на удачу. Если повезет, они сильно подорожают. Например, самая дорогая монета НБУ – золотая, весом в полкило – была выпущена к "Евро-2012". Тогда она стоила 350 тысяч гривен, а теперь на вторичном рынке – более миллиона гривен.

Напомним, ранее в польском городе Новы-Сонч в руинах Королевского замка XIV века ученые обнаружили тайник, в котором находился сундук с богатым кладом.

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коллекционер барахолка антиквариат аукционы блошиные рынки Итоги с Олегом Панютой

Источник: Сегодня

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