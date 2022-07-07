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Огурцы открытого грунта уже на прилавках – сколько стоят

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 июля, 16:05
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Сезон огурца открытого грунта уже стартовал, однако в этом году цены значительно отличаются от прошлогодних
Как подорожали огурцы
Как подорожали огурцы / Фото: kiev.vgorode.ua, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны с Россией в Украине значительно выросли цены на разные овощи и фрукты. При этом дефицита в этом году не ожидают благодаря импорту и собственному производству из регионов, не страдающих от оккупации РФ.

В начале июля стартовал сезон огурца открытого грунта. О ценах на этот продукт рассказали аналитики EastFruit.

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Сколько стоят огурцы

Эксперты говорят, что в этом году из-за боевых действий сезон продаж разных овощей, особенно ранних, стартовал значительно позже, чем обычно. Одна из основных причин – оккупация Херсонской области, лидера производства ранней продукции.

"Так, на сегодняшний день огурцы открытого грунта начали массово поступать в продажу практически во всех регионах страны, а отпускные цены на эту продукцию озвучиваются в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,34-0,51/кг), что в среднем в 3,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года", – говорится в сообщении.

Лидером по выращиванию огурца раньше была Запорожская область, также попавшая под оккупацию. Сейчас из этого региона не поставляют практически никаких овощей. Это стало одной из причин, почему в этом году украинцы платят за огурцы гораздо больше.

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Также немаловажным фактором для повышения цены стали проблемы с логистикой. Кроме того, на качестве овощей сейчас негативно отражается то, что между областями время их доставки увеличилось.

Возникнет ли в Украине дефицит фруктов и овощей из-за оккупации

Ранее мы рассказывали, что в условиях полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией дефицита овощей и фруктов не ожидается.

Во многих западных и центральных областях увеличили площади, засаженные овощами. Также часть придется на импорт.

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А что касается фруктов и ягод, то у нас всегда было их перепроизводство. Поэтому дефицита ждать не стоит. Проблемы могут возникать только с арбузами.

"Сегодня" писали ранее о том, каких цен следует ожидать в этом году от продавцов арбузов и откуда мы будем брать продукт. Читайте также, как с мая по конец июня в Украине ускорилась инфляция и почему так вышло.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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