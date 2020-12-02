Офис Зеленского украсят к Новому году на 40 тысяч гривен

Новогоднее оформление Офиса президента в 2020 году обойдется в 40 тысяч гривен. При этом в сумму не закладывали приобретение новогодних елок. Покупать собираются гирлянды, новогодние игрушки, аксессуары и электрические гирлянды. Для сравнения, в прошлом году на эти цели потратили 123 тысячи гривен.
Такие данные предоставило Государственное управление делами, передает УНН.
При этом елки все-таки будут. В помещениях Офиса президента и государственных резиденциях по улице Грушевского (Мариинский дворец и Грушевского, 22) запланирована установка четырех искусственных елок. Их высота – от 2 до 5 метров.
А в служебных помещениях разместят еще 12 искусственных елок поменьше – высотой 1-2 метра.
Напомним, на Софийской площади продолжается монтаж главной елки страны. Монтажники уже собрали основание, которое будет держать искусственную елку – вес бетонных блоков приблизительно 97 тонн.
А о том, сколько будут елки и когда откроются елочные базары в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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