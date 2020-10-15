Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам+" – документ

Офис генерального прокурора отклонил жалобу детективов НАБУ и оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам+".

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Об этом свидетельствует постановление Офиса генпрокурора от 29 сентября, копия которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Из имеющихся материалов жалобы и данных ЕРДР следует, что решение о закрытии уголовного производства в части принято старшим группы прокуроров прокурором Пономаренко, который согласно требования УПК, имел на это полномочия,говорится в копии постановления.

Постановление Офиса генпрокурора от 29 сентября / Фото: Цензор

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Постановление Офиса генпрокурора от 29 сентября / Фото: Цензор

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Постановление подписано генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и обжалованию не подлежит.

В документе также говорится, что по состоянию на 29 сентября НАБУ не предоставило Офису генпрокурора материалы этого расследования.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа по причине того, что достаточные доказательства их вины отсутствовали и возможности для их получения были исчерпаны.

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Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.

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