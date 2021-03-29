Одна машина на двоих и зарплата меньше, чем у Мендель: Шмыгаль показал декларацию

Премьер-министр оказался далеко не самой высокооплачиваемой должностью в Кабмине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль владеет домом, земельным участком и достаточно скромным гривневым банковским счетом.

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Об этом говорится в электронной декларации о доходах главы украинского правительства, которая была опубликована в Едином реестре.

Недвижимость

Единолично Денис Шмыгаль владеет только земельным участком на 22 "сотки" в селе Хоросница во Львовской области.

Также ему и его жене Екатерине принадлежит дом на 215 кв. м. во Львове.

Еще на Екатерину Шмыгаль зарегистрированы нежилое помещение в Камянке-Бугской во Львовской области (417,2 кв. м), 25% прав на земельный участок площадью во Львове (458 кв. м), а также два земельных участка – во Львове (151 кв. м) и в Хороснице (2200 кв. м).

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Доходы

Главным источником доходов Шмыгаля в прошлом году было основное место работы – Кабмин. На должности премьер-министра он заработал 540 052 гривны.

Кроме того, он получил 34 018 гривен от Ивано-Франковской облгосадминистрации, которую он возглавлял до 5 февраля 2020 года.

Еще одна статья доходов – отчуждение недвижимости. По ней он получил 90 тысяч гривен от Андрея Якымива.

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Единственный источник доходов Катерины Шмыгаль – 25 800 гривен в качестве пенсии по инвалидности.

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Также пара владеет банковскими счетами: 57,7 тыс. грн у Дениса Шмыгаля и около 12 тыс. у него жены.

А от "наличку" они, как многие другие украинцы, хранят в валюте: премьер скопил 155 тыс. долларов, а Екатерина Шмыгаль – 80 тыс. долларов.

Автомобиль

Единственная машина в премьерской семье – это зарегистрированная на Екатерину Шмыгаль машина Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска (стоимость на момент покупки в 2018 году – 831,9 тыс. грн).

Как видно, ни новой недвижимостью, ни движимым имуществом за то время, что Денис Шмыгаль возглавляет правительство Украины, его семья не обзавелась.

Напомним, ранее стали известны детали из декларации министра внутренних дел Арсена Авакова, среди которых можно найти и шубы, и алмазы, и картины.

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Любопытно, что даже пресс-секретарь президента Юлия Мендель в 2020 году заработала значительно больше Шмыгаля – 684 тыс. грн. Ее декларация была опубликована немного раньше.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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