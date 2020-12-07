Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии свидетельствует, что НКРЭКУ не способна стабильно выполнять свою работу, – нардеп

Безусловно, это отразится на себестоимости продукции и на услугах, говорит Кучеренко

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии демонстрирует неспособность стабильно работать. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Znaj.ua".

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"Очередное изменение решения просто свидетельствует о том, что там, в комиссии, не очень стабильно выполняют свою функцию. Безусловно, это отразится на себестоимости продукции. Безусловно, почувствуют те, у кого доля электроэнергии очень велика. Понятно, что это отобразится на услугах", – сказал Кучеренко.

По его словам, повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии будет иметь следствием рост тарифов на другие товары и услуги, в частности, на стоимость водоснабжения в стране.

"Уже та же комиссия очень живо отреагировала, уже подготовила решение о повышении на 20% тарифов на воду. Почему на 20, мне трудно понять. Я буду к ним обращаться. Но проект решения они этот вывесили", – сообщил Кучеренко.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-ч до 312,76 грн/МВт-час.

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Теперь комиссия предлагает поднять тариф на передачу в 2021 году еще больше – до 324,81 грн/МВт-ч, хотя на заседании 11 ноября тариф предлагалось наоборот снизить до 309,8 грн/МВт-час. Чем вызвано желание еще больше повысить тариф, в НКРЭКУ не объясняют.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

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