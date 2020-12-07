Українська
$ 28,29
34,39
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии свидетельствует, что НКРЭКУ не способна стабильно выполнять свою работу, – нардеп

7 декабря, 15:50

Инна Бабур Инна Бабур

Безусловно, это отразится на себестоимости продукции и на услугах, говорит Кучеренко

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии демонстрирует неспособность стабильно работать. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Znaj.ua".

Реклама

"Очередное изменение решения просто свидетельствует о том, что там, в комиссии, не очень стабильно выполняют свою функцию. Безусловно, это отразится на себестоимости продукции. Безусловно, почувствуют те, у кого доля электроэнергии очень велика. Понятно, что это отобразится на услугах", – сказал Кучеренко.

По его словам, повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии будет иметь следствием рост тарифов на другие товары и услуги, в частности, на стоимость водоснабжения в стране.

"Уже та же комиссия очень живо отреагировала, уже подготовила решение о повышении на 20% тарифов на воду. Почему на 20, мне трудно понять. Я буду к ним обращаться. Но проект решения они этот вывесили", – сообщил Кучеренко.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-ч до 312,76 грн/МВт-час.

В тренде
Прощение долгов и налоговые каникулы: Рада согласилась помочь бизнесу
Реклама

Теперь комиссия предлагает поднять тариф на передачу в 2021 году еще больше – до 324,81 грн/МВт-ч, хотя на заседании 11 ноября тариф предлагалось наоборот снизить до 309,8 грн/МВт-час. Чем вызвано желание еще больше повысить тариф, в НКРЭКУ не объясняют.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тарифы электроэнергия электричество повышение Укрэнерго НКРЭКУ Укрметаллургпром
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавили
Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавилиЭкономика
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валюты
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валютыФинансы
В Украине вырос прожиточный минимум: сколько будут выплачивать
В Украине вырос прожиточный минимум: сколько будут выплачиватьЭкономика
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживут
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутЭкономика
Не только IT: кому и почему стоит идти в энергетику
Не только IT: кому и почему стоит идти в энергетикуЭкономика
Дания полностью отказывается от добычи нефти и газа
Дания полностью отказывается от добычи нефти и газаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять