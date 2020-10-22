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Очередная энергетическая ассоциация обвинила НКРЭКУ в некомпетентности

22 октября, 16:00

Инна Бабур Инна Бабур

Кризис на энергорынке возник из-за отсутствия адекватной и своевременной реакции НКРЭКУ на его проблемы

Первая энергетическая ассоциация Украины обвинила руководство НКРЭКУ в некомпетентности и отсутствии своевременной реакции на кризисные явления на энергетическом рынке. Соответствующее открытое письмо ассоциации 21 октября опубликовано на ее официальном сайте, сообщает "Politeka".

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"Можно констатировать, что отрасль сейчас находится на грани финансового коллапса. Однако участникам рынка и общественности неизвестны действия или инициативы комиссии по решению этих проблем. Позиция наблюдателя по указанным проблемам неуместна, а дальнейшее бездействие комиссии – недопустимо", – говорится в обращении Первой энергетической ассоциации.

Беспрецедентный кризис на энергорынке возник из-за отсутствия адекватной и своевременной реакции регулятора на злоупотребления и перекосы на энергорынке.

"Во всех случаях урегулирование проблем происходило минимум через полгода после их выявления. "Неспешность" не имеет разумного объяснения. Регулятор должен работать "на опережение", а в случае выявления непредвиденных проблем – реагировать на них немедленно. Сейчас имеем пренебрежение этим правилом и соответственно накопление количества и нарастание остроты проблем на рынке и в энергетической отрасли в целом", – уверены в ассоциации.

По мнению Первой энергетической ассоциации Украины, ситуация на энергорынке требует немедленного переосмысления НКРЭКУ своей роли и ответственности за последствия принятия, несвоевременного принятия или непринятия вообще необходимых регуляторных решений.

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Напомним, подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка накануне раскритиковал секретариат Энергетического сообщества.

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Ранее Антимонопольный комитет Украины обвинил НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

По оценкам Центра Разумкова, на начало 2021 года из-за непрофессионализма НКРЭКУ долги на энергорынке достигнут рекордных 80 млрд грн.

В начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ.

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве национального регулятора. Так, в начале октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанных с семейным энергетическим бизнесом.

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энергетика кризис коррупция ВСК НКРЭКУ НАПК
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