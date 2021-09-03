Очень большая проблема. Германия поставит Россию в ситуацию выбора из-за "Северного потока-2"

РФ придется выбирать между удовлетворением своих экономических интересов вопреки политическим или их неудовлетворением

Общая протяженность "Северного потока-2" 2460 км / Фото: коллаж "Сегодня"

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен надеется, что Россия не будет использовать газ как предмет шантажа, после запуска "Северного потока-2", поскольку заинтересована в его продажах. В то же время она признала, что "Северный поток – 2" стал "очень большой проблемой" для Украины.

Реклама

Об этом она заявила в интервью журналу НВ.

"Я это всегда знала и видела все это время, к тому же хорошо понимаю украинскую позицию. Но надо смотреть на реалии. Этот проект начался на частном уровне без немецких государственных средств, без гарантий, и сегодня он почти достроен", – констатировала Фельдгузен.

По ее словам, в недавних американо-германских договоренностях прописаны пункты о том, как защитить Украину в этой ситуации. В первую очередь нужно продлить действие предыдущего соглашения "Нафтогаза" с "Газпромом" на транзит газа через Украину еще на 10 лет.

"В Германии появляется все больше возобновляемой энергии. И наша цель — таки стать независимыми от этих старых энергий и их поставщиков. Я очень надеюсь, что мы найдем выход из этой ситуации еще до того, как произойдет что-то ужасное, и сможем поставить Россию в ситуацию выбора между удовлетворением своих экономических интересов вопреки политическим или их неудовлетворением. Но это будущее. Сегодня нам надо работать каждый день над тем, чтобы Украина стала производителем энергии, а не только транзитной страной", – добавила посол Германии в Украине.

Отметим, что "Северный поток – 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год построен от компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области к балтийскому побережью Германии. Общая протяженность газопровода 2460 км.

"Северный поток – 2" проиграл суд в Германии

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Реклама

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

Ранее мы сообщали, что: