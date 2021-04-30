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Оценка АМКУ рынка угля и электроэнергии необоснованна и противоречит европейской практике, – ДТЭК

30 апреля, 11:07

Ирина Ненько Ирина Ненько

Компания предоставила четыре экспертизы, которые полностью опровергли выводы АМКУ

Решение Антимонопольного комитета о якобы ограничении конкуренции на рынке электроэнергии и угля в 2016 – I половине 2019 является необъективным и предвзятым.

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Об этом говорится в сообщении компании "ДТЭК Энерго".

"Комитет формализовано подошел к рассмотрению дела, не исследовал ситуацию на рынке и условя ценообразования, не предоставил возможности компании в полной мере выразить позицию и проигнорировал ряд важных аргументов. Также Комитетом ни были соблюдены процессуальные права сторон – в том числе рассмотрение осуществлялось по материалам, в ознакомлении с которыми компании было отказано, несмотря на ее просьбы", – сообщили в компании.

В компании отметили, что материалы дела представляют собой набор статистических данных, в выводах к которым отсутствует логика и причинно-следственные связи.

"Своим решением АМКУ обвинил одновременно как покупателей, так и продавцов угля в установлении подобных между собой цен на энергетический уголь, что абсурдно по определению. Выводы Комитета противоречат друг другу, являются нелогичными и необъективными", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что выводы АМКУ противоречат собственным отчетам комитета за 2016 и 2018 годі, в которых исследовался один и тот же период. Также подход комитета противоречит не только собственным методикам определения доминирующего положения, но и релевантной практике Европейского Союза.

В пресс-службе "ДТЭК Энерго" добавили, что компания предоставила четыре экспертизы, которые полностью опровергли выводы АМКУ. Эти экспертизы подчеркнули необъективность, неполноту и несостоятельность выводов АМКУ.

"ДТЭК считает, что расследование АМКУ должно было основываться на европейских принципах и правилах прозрачности и законности. ДТЭК убежден, что основной целью законодательства о защите экономической конкуренции является именно содействие развитию конкуренции, а не совершение фискального давления на компании. ДТЭК будет отстаивать свои права и интересы в судебном порядке", – подытожили в компании.

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Напомним, накануне 29 апреля АМКУ решил оштрафовать почти все генерирующие компании на 775 млн грн якобы за злоупотребления с ценами на уголь в 2016 году – первой половине 2019 года.

Основная претензия комитета заключалась в том, что угольные и энергетические компании выполняли рекомендации Министерства энергетики Украины.

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