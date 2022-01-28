Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Обойдемся без России: у кого Украина купит газ для следующей зимы

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 14:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Объем газа еще увеличат за счет собственной добычи
Шмыгаль рассказал, у кого Украина закупит газ в 2022 году
Шмыгаль рассказал, у кого Украина закупит газ в 2022 году / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена закупать газ за границей в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Покупать "голубое топливо" наша страна собирается у Венгрии.

Об этом премьер-министр сказал депутатам в ходе выступления в Верховной Раде.

Реклама

"Оператор газотранспортной системы Украины и оператор ГТС Венгрии договорились о продолжении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину до 30 сентября этого года. Это позволит значительно увеличить возможности для закачки газа на следующий отопительный сезон", – сказал он.

По его словам, в первый день 2022 года Украина нарастила гарантированные мощности для импорта газа почти на 30%. Теперь их общий объем составляет около 35 млн кубометров в сутки.

Шмыгаль уверяет, что на сегодняшний день в газохранилищах есть около 11,5 млрд куб.м. Объем еще будут увеличивать за счет собственной добычи "Нафтогаза" – около 3,3 млрд куб. м. Это произойдет в январе-марте 2022 года.

Реклама

Что с ценами на газ?

Газовый кризис начался одновременно с отопительным сезоном 2021/2022, и не только в Украине, но и в Европе.

Так, биржевые цены на газ этой зимой доходили до 2 000 долларов. Аналитик и экономист Алексей Лупоносов, говорил, что голубое топливо может подешеветь только весной.

Эксперт считает, что новый скачок цен был спровоцирован продажей сжиженного газа из США в Китай, при полной поддержке стран ЕС.

Реклама

Ранее мы писали, какое условие для увеличения поставок газа выдвинул Путин, и рассказывали, что РФ сократила прокачку газа через украинскую ГТС.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Пора срочно скупать доллары? К чему готовиться украинцам в ближайшее время Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева В Украине рекордно дорожает гречка: сколько теперь придется платить София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Гороховский: "Давайте перестанем покупать эти ср*ные доллары! От войны они не спасут нас" Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

36417.75

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2390.54

Litecoin (LTC)

106.84

Ripple (XRP)

0.6

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
Вакцин-акция
Тысяча Зеленского прилетела?
Куда потратить – инструкция
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,28
32,50
32,00
31,00
18,29
32,58
31,58
30,33
19,07
34,09
33,79
33,68
19,48
36,49
33,42
32,92
18,75
37,38
33,14
32,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять