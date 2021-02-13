Ситуация под контролем: Милованов прокомментировал решение МВФ

Переговоры с МВФ продолжаются, и стороны ищут компромиссы

Украинская сторона работает прежде всего в интересах государства и делает все возможное для достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ).

Реклама

Об этом сообщил журналистам экс-министр экономики и нынешний советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, передает "Сегодня".

"Когда говорим о любом переговорном процессе, надо бы обойтись без очевидных спекуляций", – подчеркнул он.

Читайте также: ЕС назвал Украине условие получения второго "исключительного" кредита в 600 млн евро

По словам Милованова, с МВФ постоянно идёт процесс переговорного согласования позиций. Существенных рисков нет.

"Ситуация абсолютно под контролем. И финансовая – макроэкономическая стабильность поддерживается, системных рисков нет, ситуация с бюджетом нормальная, – и переговорная", – заявил он.

В то же время, как и в любом переговорном процессе, есть принципиальные вопросы, связанные в том числе и с независимостью государственного управления. Они всегда и делают наши переговоры деликатными и сложными, признался Милованов.

"Каждый отстаивает свою позицию, делает это твёрдо, соответственно переговоры занимают время. И это нормально. Обеим сторонам нужно найти компромиссы в общих интересах. В этом и состоит суть переговоров", – подчеркнул он.

Реклама

Ранее Украина и МВФ обсудили четыре главных вопроса.

Кроме того, миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

О судьбе транша МВФ для Украины смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама