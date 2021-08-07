Облэнерго увеличили инвестиции в замену электросетей на 400 млн грн сверх плана, – НКРЭКУ

Всего на 2021 год объем инвестиций в замену и модернизацию электрических сетей предусмотрен на уровне 9,5 млрд грн

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Операторы систем распределения (ОСР, ранее т.н. облэнерго) за 6 месяцев 2021 года инвестировали в обновление электрических сетей более 4,5 млрд грн, что на 400 млн грн или на 8% больше планируемых вложений

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Об этом свидетельствуют данные НКРЭКУ о состоянии финансирования инвестпрограмм облэнерго за 1 полугодие 2021 года, сообщает Politeka.

Больше всех за первое полугодие 2021 году в модернизацию электросетей инвестировала "ДТЭК Днепровские электросети" (Днепропетровская обл.) – более 400 млн грн.

Всего на 2021 год объем инвестиций в замену и модернизацию электрических сетей предусмотрен на уровне 9,5 млрд грн.

Напомним, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

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Это решение раскритиковали международные и отраслевые ассоциации, указав на недопустимость его принятия. Потери в украинском электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт·час при рыночной цене более 4 грн/кВт·ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы.

За счет отказа от ремонта электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт·ч. Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняла решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.