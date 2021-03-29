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Объем импорта тока из РФ и Беларуси в 2021 году вырос в три раза, – Волынец

29 марта, 17:46

Ирина Ненько Ирина Ненько

За 3 месяца Украина импортировала из РФ и Беларуси электроэнергии почти на миллиард гривен, заявил нардеп

В январе-марте 2021 Украина импортировала из России и Беларуси 593 млн кВт·часов электроэнергии, что почти в 3 раза больше, чем за весь 2020. Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец, пишет "Obozrevatel".

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"Только за 3 месяца 2021 Украина импортировала из России и Беларуси 593 млн кВт·ч электроэнергии на почти миллиард гривен. Для сравнения, за весь период 2020 года, когда действовали подтвержденые постановлением Кабмина ограничения на отечественный энергорынок запустили 206 млн кВт·ч от режимов Путина и Лукашенко", - сообщил нардеп.

Он заявил, что благодаря импорту чиновники закрыли свою беспомощность в подготовке к отопительному сезону 2020-2021 и подают это обществу как достижение.

"Достигли" не только на едва спасенный отопительный сезон, на кризис в энергетике, угле- и уранодобыче. Получили то, что предприятия и целые города уже на этой неделе готовят протесты. Потому что людям не дают по-человечески жить и работать в своей стране", – подчеркнул Волынец.

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Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обращение депутата Бондаря поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

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Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт·часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго".

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