Что-то подозрительно: в новом бюджете Рада поднимает зарплаты врачам, а чиновникам урезает

Во вторник в парламенте был рассмотрен целый ряд вопросов, так или иначе касающихся доходов людей. Коротко назовем основные.

Зарплаты врачей – от 22 тысяч гривен

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Минимальная зарплата врача должна составлять не менее 22 тыс. грн, и такие цифры заложены в проект государственного бюджета на 2022 год. Об этом во время отчета в парламенте заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он также попросил депутатов поддержать такое предложение министерства при рассмотрении бюджета, которое предварительно намечено на 5 ноября.

Доходы ограничить 50 тысячами гривен

Среди проектов законов, которые вчера были дополнительно внесены в повестку дня четвертой сессии ВР, обнаружился законопроект об ограничении максимальной зарплаты чиновников и руководителей госпредприятий.

Согласно документу, зарплаты, которые выплачиваются из бюджета, не должны превышать 10 минимальных зарплат. Речь в законопроекте идет о зарплатах народных депутатов и их помощников, членов Кабмина и местных администраций, а также дипломатов, таможенников, судей, прокуроров и других категориях "бюджетников".

На сегодня, напомним, 10 минимальных зарплат – это 50 тыс. грн, а после Нового года верхняя планка может вырасти до 6000 грн.

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Правда, этот законопроект подан не представителями монобольшинства, а потому его принятие под вопросом. Но вопрос явно волнует народных депутатов, поскольку, помимо основного законопроекта, уже подано два альтернативных на такую же тему.

Кассовые аппараты откладываются

Обязательное введение кассовых аппаратов для малого бизнеса откладывается на год – до 01.01.2022. Такое решение принято на рабочей встрече руководства парламента и представителей парламентских фракций и групп 3 ноября.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Соответствующий законопроект обещали зарегистрировать уже сегодня, а завтра, 4 ноября, его планируют поставить на голосование.

Требовать 2 месяца дистанционки из-за коллег

В законодательное поле ввели понятие дистанционной работы и разграничили его с понятием надомной работы (законопроект №4051 принят в первом чтении).

В чем разница? Надомную работу можно выполнять только по месту проживания, а дистанционную – где угодно за пределами офиса с использованием информационно-коммуникационных технологий (интернет-связи).

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Этот законопроект также расширяет перечень случаев, когда работник может переходить на дистанционную работу. Так, после принятия закона любой наемный работник, пострадавший от дискриминации, сможет требовать от работодателя временно, на срок до 2 месяцев, перевести его на дистанционную работу.

Мамы детей в возрасте до 6 лет тоже получат право работать дистанционно.

Теперь можно менять все ФИО

Менять отчество теперь можно без проблем. Нардепы проголосовали за закон о внесении изменений в законодательные акты относительно права физлица на смену отчества (законопроект №2450).

Раньше закон разрешал менять только имя и фамилию. Теперь можно полностью изменить ФИО, причем не обязательно придумывать для этого веские основания.

Минимальный возраст для сменяя ФИО – 16 лет. Можно даже с 14, если родители дадут на это согласие.

Нашли деньги для "ковидных" лабораторий

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540 млн грн дополнительно будут направлены на покупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тестовых систем и холодильников для лабораторий, которые проводят тестирование на Covid-19.

Это предусмотрено законопроектом 3040а, который принят Верховной Радой по ускоренной процедуре. Речь идет о перераспределении бюджетных средств и об изменениях в использовании кредитных средств ЕБРР.

А вот законопроект об ограничении использования пластиковых пакетов на территории Украины (2051-1) решили не рассматривать, отправив его на повторное второе чтение.

Также депутаты не согласились рассматривать по ускоренной процедуре изменения к закону "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" насчет предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Напомним, в повестке дня первого после местных выборов заседания парламента не стоял законопроект Зеленского о роспуске Конституционного суда. Однако группа депутатов из разных фракций сделали заявление, призвав судей, которые поддержали решение об отмене наказания за нечестное декларирование чиновников, сложить с себя полномочия судей Конституционного суда по собственному желанию или подать в отставку.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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