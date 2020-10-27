О долгах на рынке электроэнергии и о наивысшем риске для бытовых потребителей газа – интервью с Людмилой Буймистер (часть 2)

В первой части интервью народный депутат Людмила Буймистер рассказала о большой реформе антимонопольного законодательства и новых правилах для независимых регуляторов. Также речь шла о философии стимулирующего тарифообразования.

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Предлагаем вам вторую часть интервью.

- А как решить проблему подключения к электросетям?

- Это второй аспект проблемы существующих РАБ-тарифов. Ведь вопрос инвестиций в Украину сегодня существенно тормозится именно из-за сложностей с присоединением к электросетям. Мы занимаем, кажется, 128-е место в рейтинге Doing Business по доступности базовой инфраструктуры, включающей и электрическую энергию. Сегодня новые потребители, особенно промышленные, которые хотят присоединиться к сетям, должны платить какие-то нереальные суммы. Мне называли до 30 млн грн. У меня есть примеры из Винницкой области, из Сумской, из Запорожской. А кроме этого, они должны ждать по году и больше, пока оператор системы распределения, получив эти деньги, проведет модернизацию подстанций.

Например, в Словакии ты платишь, условно, 100 или 500 евро за киловатт и сразу подключаешься. В Польше тоже единая ставка на подключение. А у нас в тариф входит линейная составляющая (то есть, грубо говоря, за провод, который нужно протянуть от подстанции к потребителю) и подстанционная составляющая, то есть модернизация подстанции тоже оплачивается за счет потребителя. Кроме того, нельзя увеличить мощность подстанции, например, на 5 мегаватт – нужно набрать определенный пул потребителей, разработать инвестпрограмму, согласовать ее со всеми контролирующими органами, провести модернизацию и только после этого подключить потребителя. Поэтому на практике и выходит, что уже построенные новые бизнесы, новые производственные мощности ждут подключения к электросетям год-полтора. Конечно, ни одна компания не будет так долго ждать, чтобы просто получить электроэнергию на собственное предприятие! Поэтому очевидно, что эту систему нам надо менять. И она меняется в привязке к той методологии стимулирующего тарифообразования, которую мы приняли.

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- Как, по-вашему, должна измениться система?

- В первую очередь, конечно же, нужно перенести подстанционную составляющую в инвестиционную программу ОСРов с соответствующей корректировкой ставки доходности на "старую" базу активов. Это позволит в 3 раза сократить сроки и почти вдвое – плату за подключение. При таких условиях Украина может существенно подняться в рейтинге Doing Business и стать привлекательной для иностранных компаний.

Ну и немаловажно – регулятор должен формулировать исключительно целевые показатели, которых нужно достичь оператору системы распределения через инвестиции и контролировать выполнение этих показателей. Например, нам однозначно нужно сокращать показатель потерь в сетях, потому что сегодня потребители платят не только за потребленную электроэнергию, но и за ту, что потерялась по дороге. Или показатель того, сколько в среднем украинский потребитель сидит без света. У нас он порядка 670 минут в год – наивысший в Европе. В европейских странах самый плохой показатель составляет 230-250 минут в год.

Контролируя эти показатели, регулятору больше не надо будет сидеть и вычеркивать строки из инвестпрограммы или придирчиво анализировать ее. Это ответственность оператора системы распределения. Если он не достигает этих показателей – у регулятора должно быть достаточно полномочий, чтобы наказать оператора, который не выполняет требования.

Такая система будет стимулировать лучше, чем любой анализ инвестиционной программы. Но главное – это нормализует рынок. Причем не только рынок операторов и услуг по распределению электроэнергии, но и строительный рынок, и рынок сопутствующих услуг. Ведь каждая гривня, потраченная на инфраструктурный проект, в экономике оборачивается по 10-12 раз. То есть будет еще и позитивный эффект для экономики страны.

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Облегчение присоединения к сетям и, в конечном счете, уменьшение платежки для потребителя (потому что там уже не будет потерь) – это и есть тот конкретный результат, которого мы можем достичь, если правильно будем внедрять эту реформу.

- Как вы относитесь к идее решить проблему неплатежей на рынке электроэнергии путем выпуска ОВГЗ?

- Выпуск ОВГЗ – один из механизмов, но это не выход из кризиса, а исправление прошлых ошибок. За счет ОВГЗ мы можем закрыть накопившиеся долги, но это не отвечает на вопрос, как избежать этих долгов в дальнейшем. Если мы просто выпустим ОВГЗ и больше ничего делать не будем – через год мы снова окажемся с таким же дефицитом. И снова будем выпускать ОВГЗ, чтобы закрывать долги. Мы это видим каждый раз, когда меняем модель рынка. У нас было старое ГП "Энергорынок" с долгами в 30 млрд грн, теперь создали новое ГП "Гарантированный покупатель", и теперь у него долги 30 млрд грн. Причем даже цифра каждый раз практически одинакова.

Проблемы рынка сегодня более глобальные. Первая проблема – это сокращение потребления. И чтобы его увеличить, нужно развивать экономику, предоставлять лучшие условия подключения, упрощать все процедуры, чтобы привлекать иностранных инвесторов.

Вторая проблема – нам нужно убрать все схемы из разных сегментов рынка, чтобы не было недобросовестных трейдеров, которые своей деятельностью генерируют убытки государственным компаниям.

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Причем сегодня у нас три пострадавших стороны: "Укрэнерго", "Энергоатом" и зеленая генерация, которой тоже не платят уже более полугода. А зеленая энергетика – это самый конкурентный сегмент рынка на сегодня. У нас там нет ни одной явной монополии. Более того, на этом рынке сконцентрировано наибольшее количество иностранных инвестиций. Ведь сегодня весь мир движется путем озеленения энергетики.

Чтобы проблема долгов не возникала в будущем, как я уже сказала, нужно убрать схемы. Например, из 20 млрд долга, которые мы "нагенерировали" в этом году, 10 млрд можно было бы избежать, если бы не было так называемой торговли воздухом. Если бы "Энергоатом" постоянно не выталкивали на балансирующий рынок, где со скидкой в 50% потребители, связанные с трейдерами, скупают электроэнергию ниже себестоимости "Энергоатома", который несет на этом убытки.

Ну и второй вопрос: "Энергоатом" сегодня отвечает за субсидирование электроэнергии для населения. И это вообще преступно, когда мы стараемся всячески избегать повышения тарифов для населения, создавая для "Энергоатома" абсолютно не конкурентные условия работы. И это уже вопрос к правительству, к Минфину. Они должны думать о том, как докапитализировать "Энергоатом" и "Укрэнерго", а не о том, на кого из потребителей переложить ответственность за неэффективную работу существующей системы.

До сих пор у нас, к сожалению, все происходило за счет промышленных потребителей. Но мы должны прекратить эту практику. Если мы вводим субсидию для населения и считаем, что это правильно, с учетом нынешнего уровня жизни украинских граждан, то мы должны бюджетными механизмами докапитализировать "Укрэнерго" и "Энергоатом".

- Проблема долгов остро стоит и на рынке газа. Не говоря уже о проблеме реальной конкуренции.

- Проблемы на газовом рынке у нас действительно есть. Причем больше и шире тех, о которых говорят в прессе. Во-первых, это полная монополия "Нафтогаза". Причем монополия в первую очередь на добычу природного газа, который сегодня по себестоимости самый дешевый из тех, к которым есть доступ у украинских потребителей.

Насколько я аплодирую анбандлингу "Нафтогаза", настолько же считаю, что вторая приоритетная задача – увеличение собственной добычи – не была выполнена со стороны "Нафтогаза". Собственная добыча газа – это в первую очередь вопрос безопасности, но сегодня мы не видим активной работы в этом направлении. А без увеличения собственной газодобычи тяжело говорить о какой-то конкуренции, потому что "Нафтогаз", будучи абсолютным монополистом по добыче украинского газа, все равно создаст условия, когда самый дешевый газ будет именно у него. И выиграет любую конкуренцию.

Поэтому, пока на наш рынок не зайдут системные операторы добывающей отрасли и не начнут альтернативную добычу или пока "Укргаздобыча" не начнет диверсифицировать продажи, к сожалению, конкуренции на этом рынке мы не увидим.

- Можно ли законодательно запретить "Нафтогазу" скупать 100% газа, который производит "Укргаздобыча"?

- Понимаете, это снова будет не рыночный механизм регулирования. А если мы хотим строить рыночные отношения, то проблемы надо лечить тоже рыночными механизмами, а не регуляторными. На мой взгляд, при наличии политической воли "Украинская энергетическая биржа" в состоянии обеспечить эти условия, диверсифицировать продажи украинского газа.

Но у нас в газовой сфере есть и другая проблема. Мы все равно в итоге приходим к распределительным сетям и снова сталкиваемся с монополией. Мы уже перешли на рыночную модель, даже население платит за газ по рыночным ценам. Но повышения качества услуг потребители не видят. И этому есть очень простое объяснение: у нас один монополист на рынке, который доставляет газ конкретно к потребителю. А когда в распределительных сетях монополия, понятно, что инвестиций в обновление сетей не будет. Они отказываются даже брать на себя ответственность за внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах. А это, кстати, наивысший риск для бытовых потребителей. Потому что взрывы происходили даже в домах, которые находятся практически в центре Киева, что уже говорить о других регионах.

У нас уже наработан ряд законодательных предложений и зарегистрирован законопроект, который направлен на исправление этой ситуации. Это законопроект о внесении изменений в закон о жилищно-коммунальных услугах. Коллеги провели действительно очень большую работу, исправили ошибки, которые изначально были заложены в модель рынка жилкомуслуг. И если мы примем этот закон – а я надеюсь, что скоро мы его примем, – мы сможем бороться со злоупотреблениями монополистов.

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