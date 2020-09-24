Местные чиновники не так страшны, как киевские: глава Госгеокадастра о передаче земли в ОТГ

Многие объединенные территориальные громады не воспользовались правом оформить собственность на земли сельскохозяйственного назначения, однако, в рамках открытия рынка земли, этот процесс будет неизбежным.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко. Также чиновник ответил на самые популярные вопросы о передаче земли в ОТГ. Собрали главные тезисы выступления Романа Лещенко:

- После выборов Госгеокадастр передаст более 2 миллионов гектар сельскохозяйственных земель объединенным территориальным громадам:

В данный момент далеко не все ОТГ воспользовались возможностью оформить право собственности на земли сельхозназначения. Таким "хитрым" маневром главы громад получают возможности для реализации серых схем.

- Готовятся процедуры передачи земли и контроля за целевым использованием:

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Контроль за целевым использованием земли Госгеокадастр оставит за собой, но сможет привлекать правоохранителей, в случае, если будут обнаружены преступные злоупотребления.

- Землю нельзя продавать по цене ниже установленного оценкой порога:

Средняя стоимость гектара земель сельскохозяйственного назначения на сегодня – около тысячи долларов

- Леса, вода и лесополосы также передадут в собственность громад:

Государство совершенно не должно вмешиваться в управление тем, что находится в рамках территории громады. Со временем планируется абсолютно полная децентрализация земли.

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- Иностранцев пустят к покупке украинских земель только через референдум:

Рынок земли в нынешнем "консервативном" состоянии может быть пересмотрен, если заработает нормально. Только в самых благоприятных условиях можно будет говорить про продажу земли иностранцам.

- Местное самоуправление не так страшно, как столичные коррупционеры:

Злоупотреблений в громадах стоит бояться намного меньше, чем среди киевских чиновников. На местах люди смогут лучше проконтролировать своих депутатов и глав ОТГ, которых зачастую знают лично.

Сильная громада – сильное государство

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"Мы должны двигаться в сторону доверия к громадам. По нашему убеждению, сильная громада – сильное государство. Для президента земельная реформа – базовая реформа, задекларированная в программе. Она лежит в основе развития государства", - отметил Лещенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине может пройти референдум о том, стоит ли открыть рынок земли для иностранцев. Глава госгеокадастра отмечал, что есть юридические основания для того, чтобы провести голосование уже в 2021 году.

Также Сущенко отмечал, что с закон о рынке земли вступит в силу летом 2021 года, но только для физических лиц. Юрлица смогут купить землю только начиная с 2024 года.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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