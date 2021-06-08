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Новый "зеленый" акциз повысит и без того неподъемные ставки на привлечение капитала в Украину, – NBT

8 июня 2021 16:20

Ирина Ненько Ирина Ненько

Планы Кабмина ввести новый акцизный налог топ-менеджер NBT назвал попыткой окончательно уничтожить привлекательность сектора ВИЭ Украины

/ Фото: Pixabay

Введение дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников сделает недоступным для Украины привлечение иностранного капитала.

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Об этом сообщил вице-президент по развитию бизнеса норвежской компании-девелопера ветроэнергетики NBT Магнус Йохансен, информирует "Оbozrevatel".

"Стоимость финансирования – это самое главное, на что нужно ориентироваться, чтобы снизить стоимость электроэнергии для населения Украины. Следовательно, основное внимание следует уделять пониманию того, как снизить стоимость финансирования, а не действиям, которые увеличивают ее с и без того высоких уровней", – отметил топ-менеджер.

Он подчеркнул, что с началом кризиса на энергорынке в 2019 году ставки по кредитам в проекты ВИЭ возросли на 3-4%.

"Это очень высокие цифры, и они являются прямым следствием бесхозяйственности в секторе возобновляемых источников энергии", - отметил Йохансен.

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Планы украинского правительства ввести новый акцизный налог со ставкой 3,2% топ-менеджер NBT назвал попыткой окончательно уничтожить привлекательность сектора возобновляемой энергетики Украины.

"Мы не любим критиковать, но, честно говоря, такое ощущение, что нас пригласили на хороший ужин в "дом Украины", мы принесли хорошее красное вино и с нетерпением ждали хорошего вечера, но вместо этого мы получили удар (изменение тарифа задним числом и все еще не полное выполнение меморандума) и теперь кто-то продолжает нас пинать (акцизный сбор), пока мы лежим на полу", - отметил Йохансен.

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Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

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Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долл., тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долл. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

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