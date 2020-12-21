Новый штамм коронавируса ударил по ценам на нефть

Мировые цены на нефть после заметного роста перешли к снижению – стоимость Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 15 декабря. На рынок негативно повлияло распространение нового штамма коронавируса из Великобритании.

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По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:05 по киевскому времени составила 49,55 доллара за баррель – на 3,71 доллара (5,19%) меньше, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 46,66 доллара за баррель, что на 2,58 доллара (5,24%) ниже уровня предыдущей сессии.

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Напомним, британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, после чего сразу сообщили об этом в ВОЗ. В то же время спецпосланник организации по COVID-19 Дэвид Наварро отмечал, что этот тип коронавируса "более заразен, но не кажется опасным". Позже премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса в Великобритании оказался заразнее на 70%.

Мутировавший коронавирус уже вышел за пределы Великобритании и начал распространяться по миру – он уже зафиксирован в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии. Страны закрывают границы, но ВОЗ призывает не паниковать – никаких свидетельств о влиянии нового штамма на смертность пока не обнаружено.

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