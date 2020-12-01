Новый год близко: сколько будут стоить елки и когда их начнут продавать

Несмотря на угрозу жесткого карантина, украинцы готовятся к Новому году. Один из традиционных вопросов – сколько будут стоить елки. Новости "Сегодня" узнали ответ в Государственном агентстве лесных ресурсов:
- средняя цена елки в декабре-2020 – 75 гривен;
- самые дешевые елки – 45 гривен (Харьков);
- самые дорогие – 120 гривен (Ивано-Франковск).
Официально елочные базары откроются 10 декабря.
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Лесники уже готовят на продажу полмиллиона хвойных деревьев. В лесничествах напоминают, что среди украинцев популярны не только сами елки, но и сосны, смереки и пихты.
Напомним, правительство в Украине не собирается продлевать карантин выходного дня, поскольку не удалось добиться желаемого эффекта. Вместо этого, по словам источника "Сегодня" в Кабмине, жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.
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