Новый эксперт НАБУ по "Роттердам+" ранее обслуживала Януковича и Курченко, – журналист

Новый частный эксперт Национального антикоррупционного бюро Ирина Педь, которая уже после закрытия дела "Роттердам+" якобы выполнила по нему экспертизу, ранее работала в юридической компании Arzinger и обслуживала интересы семьи Виктора Януковича и бизнеса Сергея Курченко. Об этом сообщил журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.

Реклама

"Независимый эксперт", которую НАБУ задействовало в деле Роттердам+, Ирина Педь за последнее время выиграла 14 НАБУшных тендеров, в которых была единственным участником. Есть еще одна деталь: email, который указала в документах "эксперт", является корпоративной почтой компании Аrzinger. Эта компания работала на Януковичей, Курченко и государственную компанию России "Роснефть"! Уровень независимости прям зашкаливает", – сообщил Дзиндзя.

Он также добавил, что возглавляемая Ириной Педь компания "Экспертная группа Эс энд Ди" относительно недавно начала заниматься экспертизами.

"Из интересного: КВЭДы компании этого "експерта" были изменены недавно, до этого она занималась издательством книг", – добавил журналист.

Напомним, 2 октября, через месяц после закрытия дела "Роттердам+", представители НАБУ заявили, что частный эксперт будто подтвердил предположение детективов по убыткам от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Реклама

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК, и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

В тренде Курс доллара: чего ждать до и после местных выборов в Украине

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу, за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения тендеров. До сотрудничества с НАБУ компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву: оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после должного анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС совместно обратились Никопольский завод ферросплавов и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.

Реклама

11 августа 2020 финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". Ранее также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама