Новые предельные цены на бензин и заполнение "Северного потока – 2" газом – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

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Стоимость бензина стала выше на 33 копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Nord Stream 2 AG начала заполнять первую нитку "Северного потока – 2", а власти установили для украинцев новые предельные цены на бензин и дизтопливо.

Первую ветку "Северного потока – 2" начали заполнять

Оператор "Северного потока – 2" начал 4 октября заполнение первой нитки газопровода.

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"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", – говорится в заявлении компании.

В то же время, по данным Датского энергетического агенства, оператору "Северного потока – 2" надо выполнить еще ряд условий, чтобы первую нитку можно было ввести в эксплуатацию.

Новые предельные цены на бензин

Минэкономики обнародовало новую стоимость бензина и дизтоплива, к которой АЗС в начале октября смогут устанавливать свою наценку. Стоимость бензина стала выше на 33 копейки, а дизельное топливо подорожало на 64 копейки.

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Таким образом, расчетная цена бензина достигла 26,50 грн за литр, а дизельного топлива – 23,23 грн за литр. Стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,50 гривни за литр, дизельного топлива – 30,23 гривни за литр.

Поставщик "последней надежды" и цены на газ

Украинцам, которых перевели к поставщику "последней надежды", придется в октябре платить за кубометр газа более 16 грн, вместо фиксированных у большинства газсбытов 8 грн.

В Украине поставщиком "последней надежды" является "Нафтогаз". Переводят туда без ведома потребителя – как только прошлый поставщик отказывается выполнять свои обязательства.

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Отметим, что если в годовом тарифе у "Нафтогаза" цена топлива установлена на уровне 7,96 грн, то для тех, кого перевели на условиях "последней надежды", цена значительно выше. С октября они заплатят на 38% больше. Цена составила 16,58 грн/куб. м, а в сентябре газ стоил 12 грн/куб. м.

Цены на нефть

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с октября 2018 года. А цена ноябрьского фьючерса на нефть американской марки WTI 4 октября поднялась выше 77 долларов за баррель. Таким образом она достигла максимального значения почти за семь лет.

В Украине подорожает алкоголь

В Украине могут подорожать алкогольные напитки из-за утверждения обновленных минимальных розничных цен на эту продукцию. Соответствующий проект постановления разработало и направило на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти Министерство экономики.

В нем говорится о том, что вследствие подорожания сырья и материалов для изготовления спиртных напитков легальные производители алкогольной продукции не могут поднять стоимость товара до экономически обоснованной.