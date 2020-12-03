Новые переговоры стран ОПЕК подстегнули цены на нефть

Мировые цены на нефть продолжают расти после того, как недавно побили рекорд с марта. Нынешнее повышение обусловлено переговорами стран-экспортеров о том, чтобы продлить сделку о сокращении добычи нефти.

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По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:28 по киевскому времени составила 48,37 доллара за баррель – на 0,12 доллара (0,25%) выше, чем на закрытии предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 45,31 доллара за баррель, что на 0,03 доллара (0,07%) выше уровня предыдущей сессии.

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Как сообщает Reuters, сегодня, 3 декабря, ОПЕК и Россия возобновляют переговоры о согласования политики на 2021 год. Предыдущие переговоры не привели к компромиссу в вопросе борьбы со слабым спросом на нефть на фоне новой волны пандемии коронавируса.

Ранее ожидалось, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи нефти на 7,7 млн баррелей в день, по крайней мере, до марта 2021 года. Но после того, как новости о вакцинах против коронавируса спровоцировали рост цен на нефть, некоторые производители засомневались в предыдущих планах.

Сокращение добычи нефти стало необходимым после серьезного обвала цен на нефть. Оно позволяет уменьшить предложение сырья на рынке. При условии прежнего спроса это должно вести к подорожанию черного золота, чего и добиваются страны-экспортеры.

"По-прежнему ожидается, что группа пойдет на сделку", – отмечают аналитики ING Economics.

Битва вакцин от коронавируса

Напомним, при этом в Украине уже подорожали бензин и дизельное топливо. Эксперты отмечают, что потенциал для роста цен на бензин и дизтопливо пока исчерпан у тех трейдеров, кто их уже повысил. Но он остается у тех, кто пока держал цены стабильными.

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