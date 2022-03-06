Новая программа помощи украинцам: кому и когда дадут 6,5 тыс. грн

Кабинет министров урегулировал некоторые вопросы относительно выплаты потерявшим работу украинцам 6,5 тыс. грн помощи.
Об этом говорится в постановлении №199 от 4 марта.
Правительство установило, что выплаты будут осуществляться в рамках государственной программы "єПідтримка" и на них выделено 21,5 млрд грн.
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты начнутся уже со следующей недели и деньгами можно будет воспользоваться через "Дію", аналогично "ковидной тысяче".
Кто получит деньги?
Помощь будет оказана всем застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора, гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и ФОПам, страхователи которых одновременно отвечают следующим показателям:
- состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабмином по представлению ГСЧС;
- предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год;
- не являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.
Помощь украинцам
3 марта президент Владимир Зеленский анонсировал программу помощи украинцам, которые так или иначе потеряли работу из-за войны России против Украины.
По словам президента, все эти люди получат по 6,5 тыс грн от государства, однако сроки старта программы пока неизвестны.
"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями в условиях войны, и рассказывали, на что теперь можно потратить "тысячу Зеленского".