"Новая почта" угодила в скандал, а "Северный поток -2" проиграл суд в Германии – самое важное о деньгах за неделю

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Скандал с "Новой почтой" и проигрыш "Северного потока - 2" в суде Германии. Коллаж: "Сегодня"

Частный почтовый оператор "Новая почта" снова попала в скандал, а президент Украины Владимир Зеленский высказался о российском "Северном потоке – 2".

Понедельник. Заявление Зеленского о "Северном потоке – 2"

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Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Сегодня", российский газопровод "Северный поток – 2", который начали строить в 2012 году, является оружием в руках России.

Он считает, что Украина должна получить от Европы и США гарантии энергетической безопасности не только на словах.

"Это гарантии, энергетическая безопасность, объемы, транзит... Этот вопрос связан с энергетической безопасностью и временно оккупированными территориями, которые также получают газ и отопление зимой", – сказал Зеленский.

Вторник. Скандал с "Новой почтой"

Частный почтовый оператор "Новая почта" установила почтомат прямо на пути спуска с пандуса, который, как пожаловался клиент, установлен не по нормам.

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"Почтомат установлен прямо на пути спуска с ненормативного пандуса с ненормативными перилами. Ну то есть "похвастаться" у вас не получилось, больше получилось снова сесть в лужу", - написал возмущенный клиент.

В "Новой почте" ответили, что это фото – обычная иллюстрация почтомата, чтобы клиенты имели в виду, что заказать посылку возможно не только в отделение или по адресу, однако позже все же пообещали разобраться в ситуации.

Среда. Проигрыш "Северного потока – 2" в суде

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу российского газопровода на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

Суд решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС.

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Согласно нормам, "Северный поток – 2" должен быть независимым от "Газпрома". Компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам.

Четверг. Возможное расширение списка налогооблагаемых авто

Кабинет министров планирует расширить список автомобилей, на которые будет распространятся налог. За разработанный правительством законопроект №5600 в первом чтении проголосовали депутаты Верховной Рады.

На данном этапе налоги должны платить только те собственники авто, цены на которые превышают 375 минимальных зарплат или 2,2 миллиона гривен. В дальнейшем это коснется и тех, кто купил машину за 1,2 миллиона гривен и более.

Пятница. Новые вагоны от "Укрзализныци"

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале состоялась презентация новых вагонов. На выставке представили первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Крюковского завода:

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Также "Укрзализныця" представила вагон-трансформер. Вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе, а также:

системой пожарной сигнализации и пожаротушения;

системой видеонаблюдения;

вакуумными туалетами.

Напомним, на Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty вагон для активного детского отдыха. Ранее, ко Дню Независимости Украины, УЗ запустила поезд ГогольTRAIN.