"Новая почта" получит 13 млн евро кредита на строительство терминала для посылок в Днепре

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 13 млн евро компании "Новая Почта" на строительство нового автоматизированного терминала сортировки посылок в Днепре.
Об этом сообщили в ЕБРР, передает "НВ".
Средства предоставят в виде мультивалютной кредитной линии, доступной для выплаты в гривнях и евро.
Проект по строительству является частью долгосрочной стратегии роста "Новой почты".
Общая стоимость проекта составляет 28,5 млн евро.
- 14 млн евро пойдет на проектирование и строительство терминала;
- 11,9 млн евро – на покупку сортировочной линии и другого оборудования;
- 2,6 млн евро – на непредвиденные расходы.
Международные переводы Western Union
В начале августа 2021 года "Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.
Чтобы перевести деньги, клиенту потребуется:
- иметь при себе удостоверение личности;
- знать полное имя получателя и страну назначения;
- после оплаты транзакции отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода, который должен передать получателю.
Напомним, в конце июля "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аэродрон"). Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.