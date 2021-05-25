Норвежский нефтегазовый гигант устремился на рынки зеленой энергии Китая и Польши

Equinor инвестирует в проекты за пределами Норвегии / Фото: JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images, JIL YNGLAND/NTB/AFP via Getty Images

Норвежский нефтегазовый концерн Equinor начал скупать активы в солнечной и офшорной ветровой энергетики Польши, а также выходит на китайский рынок офшорной ветроэнергетики.

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Equinor взял на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году, включая выбросы от конечного потребления нефти и газа. В рамках этой стратегии компания планирует довести свой портфель ВИЭ до 12-16 ГВт к 2035 году. В целом Норвегия готовится стать первой страной в мире, отказавшейся от использования привычных природных ресурсов.

Польша

В солнечной энергетике Equinor приобрел 100% компании Wento, сообщил Renen. Wento – это польский разработчик, в портфеле которого 1,6 ГВт перспективных проектов солнечных электростанций на различных стадиях проработки.

Польские рынки солнечной и офшорной ветровой энергетики являются довольно молодыми и, соответственно, перспективными. Потенциал морской ветроэнергетики в стране оценивается в 28 ГВт.

Китай

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Equinor подписал соглашение с китайской судостроительной компанией CIMC Raffles о стратегическом сотрудничестве по развитию морских ветроэнергетических проектов в Желтом море у китайской провинции Шаньдун. Как сообщает OffshoreWIND, речь идет о запуске к 2025 году в общей сложности 23 ГВт для морских ветроэнергетических проектов.

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В Equinor уверены, что соглашение с CIMC Raffles поддержит стратегию по превращению компании в крупного мирового лидера в области морской ветроэнергетики. Возможности офшорной ветроэнергетики в Китае открылись благодаря стремлению страны установить 40-65 ГВт к 2030 году.

Equinor стоит за несколькими проектами в области морской ветроэнергетики по всему миру, включая:

первую в мире плавучую ветряную электростанцию ​​Hywind Scotland;

крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию, которая в настоящее время строится в Норвегии (Hywind Tampen).

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Великобритании готовятся добывать электроэнергию из недр земли.

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А в Украине тем временем появился первый промышленный пауэрбанк. С его помощью зеленую электроэнергию можно запасать впрок: