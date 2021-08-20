Деньги
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Номер телефона привяжут к паспорту, а цены на автогаз снова побили рекорд – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
20 августа, 19:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости пятницы, 20 августа
Цены на автогаз снова рекордно подскочили, а депутаты намерены привязать номер телефона к паспорту. Коллаж "Сегодня"
Цены на автогаз снова рекордно подскочили, а депутаты намерены привязать номер телефона к паспорту. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Pixabay

Владимир Зеленский назвал проект "Северный поток – 2" "плохим кино", курс биткоина снова вырос в цене, стоимость яблок может подскочить к осени, в Раде хотят привязать номер телефона к документам, автогаз на украинских АЗС снова побил ценовой рекорд.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости пятницы, 20 августа.

"Северный поток – 2" похож на "плохое кино" – Зеленский

Украина не удовлетворена соглашением Германии и США о "Северном потоке – 2". Поэтому вопрос запуска российского газопровода будет поднят на переговорах президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена 31 августа.

При этом сам проект "Северный поток – 2" похож на "плохое кино" – все зрители уже знают финал, заявил глава украинского государства в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media. Президент напомнил, что проект угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Владимир Зеленский не согласен с подходом Германии и США к вопросу "Северного потока – 2"
Владимир Зеленский не согласен с подходом Германии и США к вопросу "Северного потока – 2" / Фото: president.gov.ua, REUTERS

Курс биткоина перевалил за 47 тысяч долларов

Реклама

Курс биткоина, самой популярной криптовалюты, снова вырос 20 августа. За последние сутки биткоин подорожал на 5,44% и превысил 47 тыс. долларов. В перспективе курс биткоина может изменяться согласно двум сценариям – стоимость криптовалюты или превысит 50 тыс. долларов, или не сможет надолго закрепиться на отметке выше 48 тыс. долларов.

По данным CoinDesk, к 13:30 по киевскому времени биткоин торговался по 47,2 тыс. долларов за "монету". Рыночная капитализация криптовалюты оценивалась в 887 млрд долларов.

Биткоин снова рвется вверх
Биткоин снова рвется вверх / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Цены на автогаз снова побили рекорды

С 13 по 20 августа на украинских АЗС рекордно выросла средняя стоимость автогаза – до 17,46 грн за литр. И цены продолжают расти.

Об этом говорят данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr. Средняя розничная цена на сжиженный газ за последнюю неделю выросла на 2,09 грн/л.

На АЗС снова подорожал автогаз. Коллаж "Сегодня"
На АЗС снова подорожал автогаз. Коллаж "Сегодня"

Депутаты хотят привязать номера телефонов украинцев к их паспортам

Реклама

В Верховной Раде снова заговорили о строгом контроле над сим-картами украинцев и привязке их к паспортам. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Скорее всего, украинцам дадут время "на подумать" до 2025 года. Депутаты считают, что это поможет защитить украинцев от мошенников, говорится с сюжете "Сегодня".

Нардепы намерены привязать номер телефона к паспорту. Коллаж Сегодня
Нардепы намерены привязать номер телефона к паспорту. Коллаж Сегодня / Фото: Pixabay

Цены на яблоки могут взлететь

Осенью 2021 года цена на яблоки может подняться до 30-35 гривен за килограмм. Однако прошлогодней стоимости в 50 гривен за килограмм фруктов быть не должно, говорят эксперты.

Некоторые фермеры потеряли значительную часть урожая ранних сортов из-за холодной весны и вредителей. Несмотря на это, аграрии надеются, что поздних яблок удастся собрать гораздо больше.

Реклама

Цена на яблоки снова может взлететь. Коллаж "Сегодня"
Цена на яблоки снова может взлететь. Коллаж "Сегодня"

главное
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Опрос
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять