Номер телефона привяжут к паспорту, а цены на автогаз снова побили рекорд – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости пятницы, 20 августа

Цены на автогаз снова рекордно подскочили, а депутаты намерены привязать номер телефона к паспорту. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Pixabay

Владимир Зеленский назвал проект "Северный поток – 2" "плохим кино", курс биткоина снова вырос в цене, стоимость яблок может подскочить к осени, в Раде хотят привязать номер телефона к документам, автогаз на украинских АЗС снова побил ценовой рекорд.

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости пятницы, 20 августа.

"Северный поток – 2" похож на "плохое кино" – Зеленский

Украина не удовлетворена соглашением Германии и США о "Северном потоке – 2". Поэтому вопрос запуска российского газопровода будет поднят на переговорах президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена 31 августа.

При этом сам проект "Северный поток – 2" похож на "плохое кино" – все зрители уже знают финал, заявил глава украинского государства в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media. Президент напомнил, что проект угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Владимир Зеленский не согласен с подходом Германии и США к вопросу "Северного потока – 2" / Фото: president.gov.ua, REUTERS

Курс биткоина перевалил за 47 тысяч долларов

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Курс биткоина, самой популярной криптовалюты, снова вырос 20 августа. За последние сутки биткоин подорожал на 5,44% и превысил 47 тыс. долларов. В перспективе курс биткоина может изменяться согласно двум сценариям – стоимость криптовалюты или превысит 50 тыс. долларов, или не сможет надолго закрепиться на отметке выше 48 тыс. долларов.

По данным CoinDesk, к 13:30 по киевскому времени биткоин торговался по 47,2 тыс. долларов за "монету". Рыночная капитализация криптовалюты оценивалась в 887 млрд долларов.

Биткоин снова рвется вверх / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Цены на автогаз снова побили рекорды

С 13 по 20 августа на украинских АЗС рекордно выросла средняя стоимость автогаза – до 17,46 грн за литр. И цены продолжают расти.

Об этом говорят данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr. Средняя розничная цена на сжиженный газ за последнюю неделю выросла на 2,09 грн/л.

На АЗС снова подорожал автогаз. Коллаж "Сегодня"

Депутаты хотят привязать номера телефонов украинцев к их паспортам

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В Верховной Раде снова заговорили о строгом контроле над сим-картами украинцев и привязке их к паспортам. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

Скорее всего, украинцам дадут время "на подумать" до 2025 года. Депутаты считают, что это поможет защитить украинцев от мошенников, говорится с сюжете "Сегодня".

Нардепы намерены привязать номер телефона к паспорту. Коллаж Сегодня / Фото: Pixabay

Цены на яблоки могут взлететь

Осенью 2021 года цена на яблоки может подняться до 30-35 гривен за килограмм. Однако прошлогодней стоимости в 50 гривен за килограмм фруктов быть не должно, говорят эксперты.

Некоторые фермеры потеряли значительную часть урожая ранних сортов из-за холодной весны и вредителей. Несмотря на это, аграрии надеются, что поздних яблок удастся собрать гораздо больше.

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