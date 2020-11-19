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Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключение

19 ноября, 16:37

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Облачная АТС с toll-free номером 800 доступна каждому

На что обратит внимание клиент при выборе фирмы? На контактный номер телефона. Номера, начинающиеся с кода города, а тем более платные, скорее всего заставят звонящего положить трубку и поискать более подходящий вариант. Номера, начинающиеся с 800, – более привлекательны, вызывают доверие и информируют о масштабности компании. Звонящий ценит заботу и желание компании уделить должное внимание разговору с ним. Такие номера бесплатны для звонящего, а значит, нет необходимости торопиться, упускать важную информацию, переживая за количество съеденных со счета денег.

Раньше только крупные корпорации могли позволить себе toll-free номера. С помощью компании Zadarma возможность установить облачную АТС с номером 800 имеет каждый. Для новых клиентов компания приготовила выгодные предложения:

  • возможность выбора номера — стандартного с бесплатным подключением или серебряного со стоимостью подключения 5 долларов;
  • минимальный ежемесячный платеж в зависимости от выбранного тарифа ("Стандарт", "Офис" и "Корпорация");
  • поминутная тарификация для входящих звонков 0,02 доллара;
  • мгновенное подключение после загрузки скан-копий паспорта и оплаты;
  • от 30 входящих линий одновременно.

Вы доступны для своих клиентов 24/7 и даже в случае работы на удаленном доступе – это не станет помехой для приема звонков. С помощью облачной телефонии звонки принимаются через специальные установленные программы и приложения, при наличии IP-телефонов. Сотруднику не обязательно быть в офисе и даже в стране, чтобы продолжать осуществлять консультирование и поддержку своим клиентам. АТС перенаправит звонок по нужному сценарию, а при подключении пакетов "Офис" и "Корпорация" с расширенными функциями:

  • распознает голос на более 40 языках мира;
  • запишет разговор;
  • сформирует статистику;
  • подключит до 10 голосовых меню;
  • предоставит виртуальный номер.

Клиенты оценят возможность связи с оператором круглосуточно, что вызовет доверие и привлечет новых клиентов. Компания Zadarma выгодно отличается высоким качеством связи, вне зависимости от выбранного пакета.

Подключив номер от Zadarma, вы:

  • экономите свое время на вступительные разговоры – это сделает умное голосовое меню;
  • динамично развиваетесь, даже при отсутствии сотрудников на рабочих местах (работа из дома никак не влияет на качество телефонии);
  • подчеркиваете свой статус и серьезность организации;
  • привлекаете новых клиентов;
  • находитесь в постоянном взаимодействии со своей целевой аудиторией;
  • можете проверить работу операторов и прослушать записи разговоров, чтобы оценить качество их работы.

Отсутствие абонентской платы и бесплатное подключение — это бонус от компании Zadarma, чтобы вы оценили все преимущества номеров 800.

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