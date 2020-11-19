Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключение

На что обратит внимание клиент при выборе фирмы? На контактный номер телефона. Номера, начинающиеся с кода города, а тем более платные, скорее всего заставят звонящего положить трубку и поискать более подходящий вариант. Номера, начинающиеся с 800, – более привлекательны, вызывают доверие и информируют о масштабности компании. Звонящий ценит заботу и желание компании уделить должное внимание разговору с ним. Такие номера бесплатны для звонящего, а значит, нет необходимости торопиться, упускать важную информацию, переживая за количество съеденных со счета денег.

Раньше только крупные корпорации могли позволить себе toll-free номера. С помощью компании Zadarma возможность установить облачную АТС с номером 800 имеет каждый. Для новых клиентов компания приготовила выгодные предложения:

возможность выбора номера — стандартного с бесплатным подключением или серебряного со стоимостью подключения 5 долларов;

минимальный ежемесячный платеж в зависимости от выбранного тарифа ("Стандарт", "Офис" и "Корпорация");

поминутная тарификация для входящих звонков 0,02 доллара;

мгновенное подключение после загрузки скан-копий паспорта и оплаты;

от 30 входящих линий одновременно.

Вы доступны для своих клиентов 24/7 и даже в случае работы на удаленном доступе – это не станет помехой для приема звонков. С помощью облачной телефонии звонки принимаются через специальные установленные программы и приложения, при наличии IP-телефонов. Сотруднику не обязательно быть в офисе и даже в стране, чтобы продолжать осуществлять консультирование и поддержку своим клиентам. АТС перенаправит звонок по нужному сценарию, а при подключении пакетов "Офис" и "Корпорация" с расширенными функциями:

распознает голос на более 40 языках мира;

запишет разговор;

сформирует статистику;

подключит до 10 голосовых меню;

предоставит виртуальный номер.

Клиенты оценят возможность связи с оператором круглосуточно, что вызовет доверие и привлечет новых клиентов. Компания Zadarma выгодно отличается высоким качеством связи, вне зависимости от выбранного пакета.

Подключив номер от Zadarma, вы:

экономите свое время на вступительные разговоры – это сделает умное голосовое меню;

динамично развиваетесь, даже при отсутствии сотрудников на рабочих местах (работа из дома никак не влияет на качество телефонии);

подчеркиваете свой статус и серьезность организации;

привлекаете новых клиентов;

находитесь в постоянном взаимодействии со своей целевой аудиторией;

можете проверить работу операторов и прослушать записи разговоров, чтобы оценить качество их работы.

Отсутствие абонентской платы и бесплатное подключение — это бонус от компании Zadarma, чтобы вы оценили все преимущества номеров 800.

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