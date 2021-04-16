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НКРЭКУ вслед за решением парламента должна остановить импорт тока из России и Беларуси, – Гончаренко

16 апреля, 17:10

Ирина Ненько Ирина Ненько

296 депутатов проголосовали за прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси

НКРЭКУ должна безотлагательно запретить импорт электрической энергии из России и Беларуси, как это предусмотрено принятым накануне законопроектом. Об этом заявил народный депутат ("Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, пишет "Znaj.ua".

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"Верховная Рада приняла законопроект, который дает возможность остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси. 296 голосов за. Зеленский должен немедленно подписать закон, а НКРЭКУ прекратить этот позорный импорт", – заявил Гончаренко.

Он добавил, что импорт российско-белорусской электроэнергии только с начала этого года обошелся стране в 1 млрд грн.

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"Даже 15 апреля, когда Путин уже стянул к границе тысячи танков и угрожает вторжением, у Зеленского не постеснялись оплатить новые поставки. Миллиард гривен, которые украинские потребители заплатили Путину и Лукашенко, на совести Зеленского и его "зеленого" монобольшинства", - подытожил Гончаренко.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 950 млн грн. Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго"

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Россия Верховная Рада электроэнергия импорт Алексей Гончаренко законопроект НКРЭКУ
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