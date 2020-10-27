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НКРЭКУ сознательно довела энергорынок до коллапса, – "Центр Разумкова"

27 октября, 14:18

Инна Бабур Инна Бабур

"Создается впечатление, что НКРЭКУ имеет определенную серьезную зависимость от каких-то внешних бизнес-игроков", - эксперт

Национальный регулятор НКРЭКУ своими действиями сознательно довел энергетический рынок до коллапса. Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, пишет Цензор.НЕТ.

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"НКРЭКУ, на мой взгляд, не столько из-за собственного непрофессионализма регулирует таким образом, что фактически рынок пришел в состояние коллапса или приближается к нему. Я думаю, это сознательные действия НКРЭКУ", – отметил Омельченко.

По его словам, члены НКРЭКУ, работая в интересах отдельных участников рынка, полностью искажают рыночные условия работы рынка, что может привести к коллапсу всей энергосистемы Украины.

"Создается такое впечатление, что НКРЭКУ имеет определенную серьезную зависимость от каких-то внешних бизнес-игроков. И это больше всего беспокоит. Потому что иначе никак невозможно объяснить, почему правила рынка все время меняются в пользу одних игроков против других, а не применяется принцип равноправия", - отметил эксперт.

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Ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал секретариат Энергетического сообщества. К похожим выводам пришел и Антимонопольный комитет Украины, который обвинил регулятор в ограничении конкуренции на рынке и создании условий для манипуляций.

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По словам народных депутатов – членов временной следственной комиссии по расследованию причин кризиса в энергетике, руководство НКРЭКУ пытается прикрыть собственную несостоятельность очередным необоснованным повышением тарифов для бытовых потребителей.

Так, с 1 декабря НКРЭКУ приняла решение на 30% повысить тариф на передачу электроэнергии, что приведет к росту стоимости электроэнергии для всех промышленных потребителей. Против повышения тарифа уже выступили как крупные промышленные потребители так и энергетики.

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энергетика кризис центр разумкова энергорынок НКРЭКУ
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