Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

НКРЭКУ работает по рейдерским схемам, – Наливайченко

10 сентября, 14:36

Инна Бабур Инна Бабур

Схемы созданы, чтобы компании-пустышки выкачивали миллиарды гривен из реального сектора экономики, считает нардеп

Схема "торговли воздухом" на рынке электрической энергии, ответственность за которую лежит на руководстве Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ничем не отличается от обычного рейдерства. Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко, пишет "Znaj.ua".

Реклама

"Эта схема ("торговли воздухом" – ред.) создана, чтобы компании-пустышки с офшорными владельцами выкачивали миллиарды гривен из реального сектора экономики: с АЭС, ТЭС, ГЭС, всех остальных производителей электроэнергии. Это самое настоящее рейдерство! По большому счету, такая схема ничем не отличается от рейдерского захвата", - написал нардеп на своей странице в Facebook.

Со ссылкой на выводы временной следственной комиссии Наливайченко отметил, что убытки от схемы "торговли воздухом" фактически привели к банкротству крупнейшего производителя электроэнергии – госкомпании "Энергоатом".

"Убыток "Энергоатома", который производит более 50% электроэнергии в стране, за первое полугодие составил 2,65 млрд гривен. Из прибыльной компании, которая ежегодно миллиарды гривен перечисляла в госбюджет, она превратилась в банкрота", – подчеркнул Наливайченко.

Нардеп подчеркнул, что ответственность за такие схемы и доведение компаний до банкротства лежит непосредственно на главе НКРЭКУ Валерии Тарасюке.

Реклама

"Можно ли было ожидать чего-то другого, если сегодняшние организаторы и кукловоды коррупционных схем в энергетике в прошлом водили хороводы титушек под столичные отели", – отметил Наливайченко, добавив ссылку на видео, на котором нынешний глава НКРЭКУ в окружении людей спортивной внешности пытается проникнуть в отель "Русь".

В тренде
От "Боинга" до старой канистры: какие странные лоты пускают с молотка в Украине (фото)

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, на руководстве НКРЭКУ, в том числе на ее главе Валерии Тарасюке и члене комиссии Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

В частности, по информации Кучеренко, члены комиссии и ее председатель Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности "Энергоатома".

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в одном из недавних интервью признал, что установленные НКРЭКУ правила противоречат европейской практике, а недостатки на рынке способствуют манипуляциям со стороны трейдеров.

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящих на рынке электрической энергии, которые приводят к накоплению убытков и критического финансового состояния государственных энергетических предприятий.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

схема Укрэнерго НКРЭКУ Валентин Наливайченко регулирование
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
В Украине упали цены на картошку: чего ждать
В Украине упали цены на картошку: чего ждатьЭкономика
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньгиЭкономика
Зарплаты в Украине: в каких сферах больше всего зарабатывают
Зарплаты в Украине: в каких сферах больше всего зарабатываютЭкономика
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причины
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять