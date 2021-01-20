НКРЭКУ проверит "Центрэнерго" из-за критически низких запасов угля

Запасы угля на станциях на 19 января 2021 года в пять раз ниже, чем на аналогичную дату 2020

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует провести внеочередную проверку государственной "Центрэнерго" и других операторов ТЭС из-за критически низких запасов угля на складах. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на повестку дня заседания 25 января, пишет "Politeka".

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В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что проверки планируется провести на основании обращения НЭК "Укрэнерго" из-за необеспечения генкомпаниями гарантированных запасов угля.

В частности, на 19 января 2021 года запасы угля на станциях составляют всего 474 тыс. тонн, что в пять раз ниже, чем на аналогичную дату 2020-го (2,375 млн тонн).

На всех 3 ТЭС "Центрэнерго" суммарно находится всего 22 тыс. т угля, что менее 5% от запасов на всех ТЭС страны.

"В таких условиях угля на складах ТЭС при ежесуточных расходах 70-75 тыс. тонн хватит менее чем на неделю, что недопустимо в зимний период", – констатируют в "Укрэнерго".

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В НЭК сообщили, что на 19 января в аварийных ремонтах находилось 16 ед. оборудования суммарной установленной мощностью 5,515 ГВт. Большинство из блоков на ТЭС государственной "Центрэнерго".

НЭК "Укрэнерго" обращает внимание, что недостаточное топливообеспечение ТЭС угрожает возникновением общесистемной аварии с угрозой отключения потребителей. НЭК уже был вынужден отдать команду на включение 18 января в работу блоков на "Центрэнерго" на резервном виде топлива – природном газе и активировать аварийную помощь от ОЭС Беларуси.

Напомним, 15 января системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о рисках веерных отключений из-за нехватки угля на складах ТЭС государственной компании "Центрэнерго".

В "Центрэнерго" пояснили отсутствие угля на своих ТЭС "просчетами" Министерства энергетики, которое якобы неправильно рассчитало прогнозный баланс на 2020 г.

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