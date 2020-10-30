Українська
$ 28,44
33,3
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

НКРЭКУ должна следить за конкуренцией на энергорынке, а не бесконечно повышать тарифы, – нардеп

30 октября, 14:37

Инна Бабур Инна Бабур

Буймистер сообщила, что работает над подготовкой законопроекта о рыночном мониторинге REMIT

Депутаты готовят законопроект, который обяжет Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, следить за конкуренцией на энергорынке, а не заниматься регулярным повышением тарифов на передачу электроэнергии. Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер в интервью "Сегодня".

Реклама

"У регулятора сегодня нет конституционного обязательства следить за тем, чтобы энергетические рынки были конкурентными. Последствия мы очень хорошо видим: не ведется ни одного расследования неправомерного поведения трейдеров на рынках, ни один недобросовестный трейдер не лишился лицензии. Долги растут, рыночный мониторинг не введен, а "вишенка на торте" – каждые полгода пересмотр и увеличение тарифа на передачу", - рассказала Буймистер.

По ее мнению, постоянно увеличивая тариф на передачу электроэнергии, регулятор усиливает давление на бизнес, который и без того серьезно пострадал из-за коронакризиса, пишет "Znaj.ua". "Бесконечно увеличивать тариф "Укрэнерго" нельзя! Это создает еще больше давления на коммерческого потребителя, у которого и так из-за пандемии и экономического кризиса дела обстоят, мягко говоря, не очень. Регулятор, видимо, забыл простое правило: чем меньше потребителей – тем больше проблем в энергосистеме Украины", - сказала Буймистер.

Она сообщила, что работает над подготовкой законопроекта о рыночном мониторинге REMIT, который обяжет участников энергорынка предоставлять всю соответствующую информацию, а НКРЭКУ – проверять и контролировать сделки с заинтересованностью и сговоры на торгах. Поскольку самостоятельно регулятор не внедряет механизмы контроля на уровне своей нормативно-правовой базы.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.

В тренде
Уруский объяснил, почему Hyperloop в Украине – дело далекого будущего
Реклама

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика тарифы Укрэнерго НКРЭКУ госрегулирование Укрметаллургпром ВИЭ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборовФинансы
Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиков
Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиковЭкономика
Эксклюзивное видео
Эксклюзивное видео "Сегодня": что на самом деле добавляют в пельмениДругие новости
МВФ назвал условия выделения нового транша Украине
МВФ назвал условия выделения нового транша УкраинеЭкономика
Бензин резко подорожал. Что будет с ценами на топливо к ноябрю
Бензин резко подорожал. Что будет с ценами на топливо к ноябрюЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять