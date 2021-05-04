Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

НКРЭКУ должна прекратить лоббировать российскую электроэнергию и остановить импорт из России и Беларуси, – нардеп

4 мая, 14:40

Ирина Ненько Ирина Ненько

Импорт тока осуществляется вопреки и нашим национальным интересам, и безопасности, заявил Наливайченко

Руководство НКРЭКУ, которое является основным лоббистом российской электроэнергии в Украине, должно немедленно выполнить требования закона и остановить преступные закупки тока из России и Беларуси.

Реклама

Об этом заявил бывший глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Единственный лоббист российского импорта на сегодняшний день – это так называемый национальный регулятор НКРЭКУ. Руководство этого органа должно немедленно и неукоснительно выполнить закон и прекратить преступный импорт из страны-агрессора", – сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Он отметил, что импорт тока осуществляется вопреки и нашим национальным интересам и безопасности.

По его словам, вопрос энергетической безопасности будет одним из ключевых во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину.

"Убежден, что наши американские партнеры не в восторге от решений нечистых на руку украинских чиновников закупать электроэнергию из России и с Белорусской АЭС, которая угрожает всей Восточной Европе. Я уже направил американским коллегам материалы о роли украинских чиновников-коррупционеров в лоббировании российской электроэнергии в нарушение международных санкций", – подытожил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт·часов на 1 млрд грн.

Реклама

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Курс валют
Курс валют "ушел на каникулы": кто в выигрыше – гривня или долларЭкономика
В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый
В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенногоАвто
Цены на огурцы взлетели вдвое – почему так и что будет дальше
Цены на огурцы взлетели вдвое – почему так и что будет дальшеЭкономика
ДТЭК улучшил свой ESG рейтинг
ДТЭК улучшил свой ESG рейтингЭкономика
Academy DTEK передает библиотекам Украины 100 книг
Academy DTEK передает библиотекам Украины 100 книгЭкономика
YASNO помогает клиентам уменьшать углеродный след
YASNO помогает клиентам уменьшать углеродный следЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять