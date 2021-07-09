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НКРЭКУ банкротит украинских производителей ради импорта тока из РФ и Беларуси, – Наливайченко

9 июля 2021 12:44

Ирина Ненько Ирина Ненько

Нардеп подчеркнул, что восстановление импорта электроэнергии с 1 октября – это угроза для энергосистемы и внешнеполитическим позициям Украины

/ Фото: Pexels

Национальный регулятор НКРЭКУ целенаправленно доводит до банкротства украинских производителей электроэнергии, чтобы с 1 октября восстановить импорта тока из Беларуси и России.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко, информирует "Оbozrevatel".

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"Сейчас лоббисты российского тока в парламенте вместе с НКРЭКУ делают все для того, чтобы уже с 1 октября таки возобновить закупку электричества, в том числе с АЭС режима Лукашенко. Для этого они целенаправленно доводят до банкротства украинские электростанции, чтобы осенью на полную мощность начать поставки тока из России и Беларуси", – отметил нардеп.

Наливайченко подчеркнул, что восстановление импорта российско-белорусского тока с 1 октября будет не только катастрофой для энергосистемы, но и станет серьезным ударом по внешнеполитическим позициям Украины.

"Именно благодаря нашим усилиям Верховная Рада приняла закон о запрете преступного импорта. И несмотря на колоссальное сопротивление, мы заставили НКРЭКУ выполнить закон и в мае остановить поставки", – добавил Наливайченко.

Напомним, 8 июля премьер Литвы Ингрид Шимоните заявила, что Украина отказалась от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.

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С января по май 2021 года Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт·час на сумму более 1 млрд грн.

26 мая НКРЭКУ согласилась ограничить импорт, однако вопреки требованиям закона, остановила его только на 4 месяца – до 1 октября 2021 года.

Временное решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады.

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