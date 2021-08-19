Никому не нужны: аграрии Херсонской области отдают арбузы за копейки

Сначала товар пытались продать по гривне за килограмм, а потом снизили до 50 копеек

В Херсонской области арбузы не нужны даже за копейки. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

В Херсонской области аграрии не знают, что делать с тоннами арбузов и продают их по максимально низким ценам. Об этом один из фермеров рассказал в своем аккаунте в TikTok.

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Речь идет о селе Михайловка Скадовского района. Фермеры на десятках машин с прицепами, груженными тоннами арбузов, пытаются реализовать товар.

"Никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем!", – говорит автор видео.

Замкнутый круг

Сначала арбузы продавали по цене от 70 копеек до 1 гривны за килограмм. На следующий день цена упала до 50 копеек. Однако покупателей не стало больше. На десятки продавцов только пару покупателей.

Пользователи Сети из крупных городов начали предлагать выезжать за пределы Херсонской области и реализовывать в других местах.

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"Если грузишь фуру, это три-четыре дня нужно стоять и продавать, а за эти четыре дня пропадет арбуза 2-4 фуры. Поэтому мы не возим", – попытался пояснить аграрий подписчикам.

В комментариях люди сетуют на высокие цены на арбузы и обвиняют во всем перекупщиков. Так, в городах стоимость на такой товар варьируются от 5-6 гривен и до 10 гривен за килограмм.

Украинцы – не фанаты арбузов

В целом в нашей стране выращивается около 400 тысяч тонн этой культуры в год. Больше трети (38%) из них только в Херсонской области.

В 2020 году Украина экспортировала всего 8% выращенных арбузов. Из-за внушительного веса товар вывозится в ближайшие страны.

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Куда экспортируют основную часть арбузов:

Молдова (29% украинской экспортной выручки);

Польша (21%);

Латвия (17%);

Литва (15%);

Беларусь (10%).

В импорте этого товара Украина не нуждается. Да и украинцы употребляют арбузы не так часто, как жители других стран. К примеру, один житель Украины съедает всего 4 кг в год. Для сравнения, по данным FAOstat, больше всего арбузов потребляют в Армении – 47 кг в год на одного человека.

Тем временем, из Херсонской области в Киев плывет баржа с арбузами. По Днепру продукт доставляют уже пятый год подряд. Но в этот раз цена будет выше, чем в 2020-м. В пути транспортное средство проведет несколько дней.

Напомним, осенью 2020 года в правительстве пообещали, что в 2021-м любимое всеми лакомство зарегистрируют в виде географического бренда, которых насчитывается 10. Такие шаги должны привлечь инвесторов и помочь развитию туризма в Украине.