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Ни одной гривни из коронавирусного фонда не потратили на аппараты ИВЛ

1 октября, 13:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава Счетной палаты рассказал о проблемах с закупкой такого оборудования

Из 65-миллиардного Фонда борьбы с COVID-19 ни одной гривни не ушло на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это оборудование для украинских больниц закупалось на деньги меценатов и государственных органов, которые финансировали ведомственные больницы.

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Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире "Украинского радио".

По его словам, сейчас существуют проблемы с закупкой аппаратов ИВЛ. Первый тендер был объявлен еще 16 июля, его участники предложили товары, которые соответствовали требованиям. Но позже оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки таких товаров, а у второго обнаружились факты невыполнения договоров. Сейчас идет новый тендер.

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В результате деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом вместо закупки ИВЛ пошли на строительство дорог и амбулаторий, социальные выплаты населению, доплаты медикам и правоохранителям. Всего было потрачено 25 млрд гривен:

  • 12,6 млрд гривен – на строительство дорог и амбулаторий;
  • 9,2 млрд гривен – выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальную помощь медикам;
  • 2,8 млрд гривен – доплаты к зарплатам в МВД, Минздраве и исполнительной службе;
  • 289 млн гривен – закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.
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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что правительство из-за карантина также разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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фонды госзакупки коронавирус Счетная палата Валерий Пацкан ИВЛ
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