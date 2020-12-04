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Ни один прокурор не смог бы пойти в суд с делом "Роттердам+", – экс-глава СБУ

4 декабря, 14:10

Инна Бабур Инна Бабур

НАБУ расследовало дело 4 года и не нашло никаких доказательств преступления

Материалы закрытого дела "Роттердам+" не содержали никаких доказательств совершения преступления, и ни один прокурор в цивилизованной стране не пошел бы с ними в суд. Об этом заявил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, пишет "Politeka".

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"Уголовное дело в цивилизованной стране не может базироваться на одних лозунгах и голословных обвинениях по телевизору. Если нет реальных доказательств, никто не может быть обвинен и привлечен к суду. Можно хоть 10 раз заменить прокурора, но если нет доказательств преступления, то ни один вменяемый прокурор не пойдет с этим в суд", - написал Наливайченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что НАБУ расследовало дело 4 года – с марта 2017 по август 2020 года – и не нашло никаких доказательств преступления, из-за чего прокуратура была вынуждена его закрыть.

Однако детективы по каким-то причинам не согласились с этим решением и на протяжении последних 4 месяцев проводят медиакампанию против прокуроров САП.

"Начиная с августа, представители НАБУ, вместо того, чтобы бороться с реальными и всем известными коррупционными преступлениями, ходят, раздают интервью и рассказывают, какие плохие прокуроры, что закрыли дело", – добавил нардеп.

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Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" еще 27 августа 2020 года из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от действия формулы и совершения кем бы то ни было уголовного правонарушения. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября.

Законность действий прокуроров, которые постановили закрыть дело, подтвердил также Высший антикоррупционный суд.

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НАБУ Валентин Наливайченко САП ВАКС Роттердам+
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