Ни один частный фонд не гарантирует сохранение пенсионных накоплений украинцев и их защиту от обесценивания, – эксперт

Частные пенсионные фонды не гарантируют сохранность пенсионных накоплений граждан. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет "Politeka".

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По его словам, ключевым вопросом при введении накопительного уровня пенсионного обеспечения является возможность сохранения вкладов и их приумножения. По мнению эксперта, обеспечить это может только государственный Пенсионный фонд, а не частные фонды, которые предлагаются в соответствии с зарегистрированными в парламенте законопроектами относительно пенсионной реформы.

"Второй уровень пенсионного обеспечения, накопительная система является обязательной (как предлагается законопроектом №2683 – ред.). То есть, иначе говоря, вы обязаны будете платить средства в этот накопительный фонд. По сути, это будет для вас налогом. Так вот, эти налоги должны собираться в государственный накопительный фонд, а не частные, как написано это (в законопроектах, – ред.)", – сказал Пендзин.

Он подчеркнул, что пенсионные взносы должны быть защищены от обесценивания, чтобы люди, которые выйдут на пенсию через несколько десятков лет, не потеряли свои пенсионные сбережения.

"Представим себе, что в 1996 году, тогда, когда была введена украинская национальная валюта гривна, за 1 доллар тогда давали 1,4 гривны. Сегодня за 1 доллар дают 28 гривен. Представим себе, что в 1996 году вы вложили свою условную гривну в накопительный фонд пенсионный. К которому на сегодняшний момент вы еще подойти не можете, потому что вы к этому подойдете через 35 лет. Прошло с того момента не 35 лет, с того момента прошло разве чуть больше 24 лет. То есть, вы еще подойти к своей гривне не можете, но она уже у вас обесценилась в 28 раз", – пояснил Пендзин.

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"Вот наиболее, на мой взгляд, яркий пример, что может ждать и накопительную систему в Украине (законопроект №2683 – ред.) при условии внедрения, допустим, сегодня", – подытожил эксперт.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано два законпроекта относительно пенсионной реформы – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на работодателей, иначе такая реформа похоронит бизнес.

В свою очередь, экономист Сергей Блинов подчеркнул, что при внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения необходимо обеспечить механизм гарантирования государством сохранности пенсионных взносов граждан. И этот механизм должен быть максимально четко прописан в законодательстве.

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