Неурожай в Украине: Зеленский поручил выдавать "доступные кредиты" пострадавшим фермерам

По госпрограмме уже выдано уже 6 млрд гривен

Президент Владимир Зеленский дал задание Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить программу поддержки тех фермеров, у кого урожай пострадал от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщили в Офисе президента.

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"Я говорил с фермерами. Поставлена ​​задача. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, которые пострадали от засухи в Украине", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано уже 6 млрд грн.

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

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"Все жалуются, что долгие годы – засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - отметил он, подчеркнув, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.

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Напомним, ране мы сообщали, что сейчас программа кредитования "5-7-9%" доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней, что свидетельствует об успешности инициативы.

Также "Сегодня" писали, как работает новая программа доступных кредитов для бизнеса.

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