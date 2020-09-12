Українська
$ 27,9
33,07
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Неурожай в Украине: Зеленский поручил выдавать "доступные кредиты" пострадавшим фермерам

12 сентября, 18:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

По госпрограмме уже выдано уже 6 млрд гривен

Президент Владимир Зеленский дал задание Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить программу поддержки тех фермеров, у кого урожай пострадал от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщили в Офисе президента.

Реклама

"Я говорил с фермерами. Поставлена ​​задача. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, которые пострадали от засухи в Украине", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано уже 6 млрд грн.

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

В тренде
Что будет с ценами при ужесточении карантина – экономисты расходятся в прогнозах

"Все жалуются, что долгие годы – засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - отметил он, подчеркнув, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.

Реклама

Напомним, ране мы сообщали, что сейчас программа кредитования "5-7-9%" доступна в 18 банках, еще 10 финансовых учреждений изъявили желание присоединиться к ней, что свидетельствует об успешности инициативы.

Также "Сегодня" писали, как работает новая программа доступных кредитов для бизнеса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

банки кредиты Владимир Зеленский фермеры
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
В Украине упали цены на картошку: чего ждать
В Украине упали цены на картошку: чего ждатьЭкономика
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидности
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидностиЭкономика
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причины
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причиныЭкономика
В Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление Навального
В Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление НавальногоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять