Нетаньяху назвал ЗСТ с Украиной "хорошей новостью" для экономики Израиля

Израильский премьер тоже ожидает углубления сотрудничества между странами

Начало действия зоны свободной торговли между Израилем и Украиной с 1 января 2021 года является хорошей новостью.

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Об этом глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху написал в своем блоге в Twitter.

"Я согласен с моим другом [президентом Украины Владимиром] Зеленским, что ЗСТ между Израилем и Украиной является хорошей новостью для обеих наших экономик", — написал Нетаньяху.

Во вторник, 24 ноября, Зеленский сообщил, что ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1 января 2021 года. По его словам, это даст "зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах хай-тек, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества".

Напомним, в августе 2019-го, когда состоялся визит Нетаньяху в Киев, Украина и Израиль договорились расширить Cоглашение о ЗСТ на сферу услуг.

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В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

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