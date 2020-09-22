Нет 1000% годовых: Верховная Рада ограничила проценты и штрафы МФО

За последние годы рынок микрокредитования стремительно развивается. Например, в 2019 году было выдано на 30% кредитов больше, чем в 2018. В 2020 году статистика такая же: уже более 300 тысяч украинцев на постоянной основе пользуются услугами МФО. Средняя сумма займов составляет 4,5 тыс. грн, а наиболее частые запросы — 10 тыс. грн. Пользоваться микрокредитами удобно: оформляют быстрые кредиты на карту, не выходя из дома, минимум документов, отсутствие страховок и залогов. Но есть и подводные камни: каждый второй потребитель выбирает кредитора, доверяя рекламе. Слоганы "0,01% годовых" и "честный кредит без переплат" легко присыпают бдительность: по статистике 4 человека из 10 тщательно изучают условия кредитования.

Условия микрокредитования выглядят привлекательными и действительно являются таковыми при их соблюдении, если не затягивать с возвратом. В ином случае годовая ставка затягивает до 300-700%, а возрастающая с каждым днем сумма задолженности загоняет клиента в долговую яму, выбраться из которой довольно сложно.

В 2019-2020 году количество жалоб на неправомерные действия МФО по отношению к клиентам возросло, что и привело к необходимости нормализовать сферу микрокредитования. В Закон Украины "О потребительском кредитовании" внесены правки, на основании которых действие данного предписания теперь касается всех микрокредитов. Ранее данный закон не распространялся на кредиты, сумма которых не превышала одной минимальной заработной платы или же срок действия договора которых не превышал 30 дней.

Новые правила оформления быстрых кредитов на карту

Закон "О потребительском кредитовании" был принят в 2017 году, когда основной сегмент рынка был занят банковскими учреждениями. В 2018-2019 годах количество МФО возросло: согласно данным Нацкомфинуслуг в Украине зарегистрировано около 960 финкомпаний, 10% из них оказывают услуги через интернет. Изменения закона стали необходимыми на основании участившихся жалоб и отсутствия строгого контроля за работой МФО.

На прочтение договора клиенту предоставляется 5 минут. В таких условиях сложно ознакомиться с его условиями, оценить риски несвоевременного возврата кредита.

МФО в отличие от банков не предоставляют сформированных графиков погашения, с указанием тела кредита и процентов.

Микрокредитные организации не отслеживают платежеспособность клиентов, поэтому закладывают вероятность убытков в размер процентной ставки, завышая ее.

Такие условия стимулируют образование долгового круга среди клиентов МФО, а в дальнейшем — некорректное поведение сотрудников по отношению к должникам.

Пользователи микрофинансовых услуг теперь могут не бояться оказаться в глубокой долговой яме из-за несвоевременно возвращенного кредита. Проблема решена принятым законопроектом №1109, согласно которому установлен лимит на сумму взыскания. Речь идет о процентах, штрафах, пени и прочих платежах, которые в результате составляют сумму задолженности перед МФО. Согласно новому закону максимальная сумма платежей не может превышать двух минимальных зарплат (10 000 грн), при кредите менее 5 000 грн МФО обязаны раскрывать полностью процентную ставку и полные затраты клиента по займу, не имеют право менять % после возникновения просрочки.

Также законопроектом решается вопрос открытости информации о кредитоспособности заемщиков. Доступность микрозаймов делает их интересными для большинства заемщиков. В результате один человек может оформить до 5 кредитов, что приводит к просрочкам и долговым обязательствам. После подписания законопроекта МФО обязаны передавать всю информацию о сделках в Бюро кредитных историй. Это даст возможность реально оценить платежеспособность клиентов и минимизировать процент невыплат. Согласие заемщика на передачу информации — обязательное условие получения ссуды.

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