Несмотря на кризис в энергетике в ДТЭК Энерго добыли почти 10 млн тонн угля

Всего в этом году компания планирует добыть почти 17 млн тонн газового угля и ввести в работу еще 15 новых лав

Фото: ДТЭК

Несмотря на кризис в энергетике, за январь-июль этого года на шахтах ДТЭК Энерго ввели в работу 17 новых лав и добыли почти 9,8 млн тонн угля марки "Г". Чтобы обеспечить стабильную непрерывную добычу, было подготовлено более 51 км новых горных выработок.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным компании, всего в этом году планируется добыть почти 17 млн тонн газового угля. Кроме того, в течение августа-декабря 2021 на шахтах ДТЭК Энерго предполагается ввести в работу еще 15 новых лав.

"Несмотря на угрожающие явления в энергетике и критическую ситуацию с доступностью финансовых ресурсов у производителей электроэнергии, ДТЭК Энерго, как надежная и ответственная компания, делает все необходимое, чтобы обеспечить стабильность украинской энергосистемы в период летних пиков энергопотребления и накануне отопительного сезона. Мы всегда готовимся к зиме заранее. Шахты ДТЭК Энерго добывают топливо для украинских теплоэлектростанций, чтобы обеспечить выработку электроэнергии в нужных объемах. Для этих целей только в июле компанией было добыто почти 1,4 млн тонн угля и подготовлено более 7,2 км новых горных выработок", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В компании напомнили, что в отдельные дни июля в энергосистеме одновременно работало до 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго. В том же месяце компания почти вдвое увеличила среднесуточный объем отпуска электроэнергии по сравнению с июнем. ТЭС ДТЭК Энерго выработали 2,3 млрд кВт*ч электроэнергии по самому низкому тарифу, для чего были использованы более 1,2 млн тонн угля. При этом цена электроэнергии не покрывала даже себестоимость угля.

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Несмотря на кризисную ситуацию в отрасли, сообщили в ДТЭК Энерго, для поддержания стабильной работы украинской энергосистемы, компания активно прорабатывает возможность дополнительного обеспечения потребностей генерации импортным углем.

Как известно, по состоянию на 9 августа на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится более 510 тыс. тонн угля. Его запасы пополняются на ежедневной основе.

Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+1,8%), свидетельствуют данные Министерства энергетики. Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета. Вчера на ТЭС поступило 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии – 37 600 тонн. Больше всего угля в сутки поступило на Бурштынскую, Криворожскую и Ладыжинскую ТЭС (все – ДТЭК Энерго).