Нервозная ситуация на рынке: почему бензин и дизель продолжают дорожать

В феврале АЗС должны были поднять цены на 1,5 грн, но "Приват" спутал все карты.

Последняя неделя зимы оказалось шоковой для автомобилистов: цены на бензин и дизтопливо взлетели больше гривни за литр. Почему так происходит, рассказали эксперты сайта "Сегодня": директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Эксперты говорят, что к росту цен на моторное топливо подтолкнули две причины: подорожание нефти и действия самой большой в стране консолидированной сети группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1540 станций из 7500 по Украине), в течение недели поднявшей цены на 2 грн/л.

"С октября-2020 цена на нефть в мире повысилась с 37 до 67 долл./баррель, европейская котировка на бензин А-95 (закупочная цена) выросла на 261 долл./т, дизель – на 224, – анализирует Сергей Куюн. – Оптовые цены в Украине за этот период увеличились на А-95 на 5,82 грн/л, ДТ – на 5,76. Цены на АЗС прибавили за четыре месяца 4,05 и 4,19 грн соответственно на бензин и ДТ. После того как "Приват" вновь поднял цены на 2 грн/л, средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн до 27,21 грн, А-95 — 28,22 грн (+1,23 грн), ДТ — 27,63 грн (+1,21 грн)".

Сергей Куюн уточнил, как в Украине изменилась стоимость топлива в последнюю неделю февраля по отдельным сетям.

Группа "Приват" дважды подняла цены на бензин и дизтопливо на 1 грн/л. Бензин марки А-92 подорожал у них до 25,95-26 грн, А-95 — до 26,95-27 грн и ДТ — до 27,00.

WOG и ОККО повысили цены на бензин и ДТ на 50 коп./л: А-92 — до 29,99, А-95 — до 30,99, ДТ — до 29,99. Glusco увеличила цены на все виды топлива на 64 коп.: А-92 — до 26,39 грн, А-95 — до 29,39, ДТ — до 28,39.

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На 60-70 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO. На станциях AMIC дизтопливо в среднем подорожало на 65 коп., бензины — на 58 коп. Такие сети, как Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal и Motto, подняли цены на 30-80 коп.

Геннадий Рябцев называет обоснованным повышение цен группой "Приват", но отмечает, что их рост был стремительным – 4 грн/л за неполный месяц, с 27 января по 26 февраля, и это вносило нервозность в ситуацию на рынке.

"В Европе оптовые цены на топливо выросли на 15%, это значит, что у нас они должны были подняться примерно на 1,5 грн/л за февраль, что и произошло. Но "Приват" спутал все карты", – констатировал Рябцев.

При этом ряд сетей нижнего ценового сегмента либо не поменяли цены, либо увеличили их на 10-20 коп.. По мнению экспертов, это может говорить о возможности продаж на таких АЗС нелегального топлива неизвестного качества. Сдерживающий фактор "бодяжников" силен, но похоже, что запас прочности у легальных сетей закончился.

Ранее мы дали два прогноза на то, как изменятся цены на уже "золотой" бензин.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Рынок топлива: почему цены снова рванули вверх".

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