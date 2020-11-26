Нерожденные дети и забытые чернобыльцы: как "мертвые души" воруют миллиарды на соцвыплатах

В Минцифре считают, что введение единого реестра получателей соцпомощи позволит экономить до 100 миллиардов в год

Порядка 50-100 млрд грн, которые выделяются на социальные выплаты, расходуются не по назначению. Об этомзаявил недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров, аргументируя необходимость создания единого реестра лиц, получающих социальную помощь.

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По словам министра, эти деньги получают "мертвые души" – несуществующие люди или те, кто не имеет права на помощь от государства. А после создания реестра, в котором будут объединены разные базы данных, эти нарушения якобы можно будет своевременно выявлять и предотвращать.

Речь идет об огромной сумме фактически разворовывания государственных денег. 100 млрд грн – это порядка 17% всех соцвыплат! Если разделись эти деньги на всех пенсионеров в Украине, получится, что у каждого пенсия увеличилась бы более чем на 800 грн.

Как удается украинцам получать от государства деньги, не имея на них права, в то время как многие не могут добиться даже положенных выплат? Какие существуют схемы, кто их придумывает и воплощает?

Нерожденные дети

Как оказалось, одной из частых схем является назначение помощи по рождению детей тем, у кого эти дети, собственно, не рождались.

"Еще недавно – до того, как мы оцифровали помощь при рождении, – органы соцзащиты требовали от родителей малыша копию свидетельства о рождении как факт подтверждения наличия ребенка. При оцифровке мы ликвидировали это требование, перейдя на электронное взаимодействие с реестром актов гражданского состояния для автоматической проверки", – рассказал в комментарии для сайта "Сегодня" первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб..

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Но, разбирая несколько кейсов по одному району, была найдена назначенная помощь по рождению на детей, которых не существует в реестре. То есть предоставлена ​​копия свидетельства о рождении была поддельной.

"Вот вам простой пример начисления на "мертвые души", который даже сложно было себе представить", – говорит Вискуб

О существовании подобной схемы, причем в крупных масштабах, рассказал нам и адвокат Юрий Криворучко. С той лишь разницей, что, по его данным, подобные схемы реализовывались при участии чиновников из органов соцзащиты.

Например он рассказапл, что чиновница договорилась с одной гражданкой, та открыла соответствующий счет и регулярно вносила данные о якобы рождающихся у нее детях. И на эту карточку было перечислено около 320 тыс. грн.

В одном из городов Одесской области было сразу несколько случаев, когда на основании фальшивых справок от врачей были внесены данные о детях, якобы рожденных вне органов здравоохранения.

То есть вне больницы, в домашних условиях. Но эти данные были сфальсифицированы.

"В результате около 7 млн грн было перечислено родителям несуществующих детей. Это явно был сговор между чиновниками и некоторыми гражданами. Полученные деньги они делили. В Винницкой области примерно 1,2 млн грн было начислено по подобной схеме. Подобные случаи были и в Херсонской области. Все – при участии чиновников соцзащиты", – рассказывает Юрий Криворучко.

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По его словам, такие массовые случаи в одном регионе и на большие суммы невозможны без участия чиновников. Юрист признает: бывает, конечно, что и сами граждане подделывают документы, но это одиночные случаи и, как правило, при проверке они быстро пресекаются.

Выявлять схемы позволяет верификация

В Украине существует несколько сотен различных соцвыплат, включая пенсии. По данным Минцифры, получателями этих выплат является практически каждый второй украинец – всего более 20 млн. Социальные расходы государственного бюджета на эти цели в текущем году составляют более 860 млрд грн.

"Схемы" получения незаконных соцвыплат существуют если не во всех видах соцвыплат, то, пожалуй, в большинстве. Но точно утверждать это невозможно – на сегодня выявляют подобные схемы в основном во время верификации, и то, что деньги получены незаконно, надо еще доказать.

"Главные недостатки проекта верификации соцвыплат – то, что он проверяет правомерность начисления постфактум. А кроме того, не контролирует все выплаты, поскольку не имеет доступа ко всем реестрам для проверки", – говорит замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

И, тем не менее, по его словам, даже при таких ограничениях верификация уже приносит результаты.

"Например, только за один месяц по одному виду помощи обнаружили возможные неправомерные назначения на 150 млн грн. Почему возможные? Потому что не все реестры еще подключены. Проект верификации Минфина получает от Минсоцполитики данные о назначенных выплат и анализирует информацию о получателях в других реестрах. Если устанавливается факт, что человек получил субсидию и приобрел яхту, то понятно, что такое нужно отменять. Но процедура отмены постфактум также очень сложная", – рассказывает Алексей Вискуб.

Единственным решением, по его словам, остается построение качественной системы eSocial.

"Она обеспечит превентивную верификацию получателя до назначения социальной выплаты, в т.ч. информацию о возможной смерти, чтобы минимизировать неправомерные назначения. Все это позволит сэкономить государству миллиарды средств уже в первый год запуска системы", – подтверждает Алексей Вискуб слова министра.

Откуда берутся фальшивые документы

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Так или иначе, назначение неправомерной социальной выплаты начинается, как правило, с фальшивого документа. Но подделать справку самостоятельно таким образом, чтобы никто ничего не заподозрил и соцпомощь была начислена, крайне сложно, а то и вовсе невозможно. Ведь часто они выдаются на специальных бланках, заверяются печатями.

Такое же мнение высказывает юрист и экономист Борис Ткачук ("Союз обличителей коррупции").

"Известные мне коррупционные практики используются чиновниками управлений труда и социальной защиты населения как органов государственной власти, так и органов местного самоуправления, а также управлений пенсионного фонда. В том числе с участием организаторов, с согласия органов центральной власти", – говорит Борис Ткачук.

В качестве примера он приводит незаконную схему, которая работала на Харьковщине и была раскрыта год назад СБУ. Как сообщал пресс-центр СБУ, один из жителей Харькова предлагал за деньги жителям временно оккупированных территорий содействие в оформлении пенсий и других видов соцпомощи.

Он оформлял документы при содействии работников управлений пенсионного фонда, труда и соцзащиты, а также работников банковских учреждений. Во время обысков было изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек. Счет незаконным выплатам шел на миллионы гривен.

За что судят граждан

В реестре судебных решений есть достаточно примеров, когда за неправомерное получение денег из госбюджета судят именно граждан, на которых были оформлены социальные выплаты.

Одного из жителей города Бершадь (Винницкая область) судили за то, что он скрыл, что является руководителем ООО и обратился в центр занятости за пособием по безработице. Как сказано в судебном решении – "руководствуясь корыстным мотивом, с целью незаконного обогащение за счет чужого имущества".

Причем обращался он туда дважды. В 2015 году он полгода получал помощь по безработице и "завладел" аж 5 тыс. 280 грн 63 коп., "чем причинил Министерству соцполитики… имущественный вред на указанную сумму".

Второй раз он обратился в центр занятости осенью 2019-го. И ему вновь начислили помощь: он получил 17,3 тыс. грн за 3 месяца. В результате суд обошелся с этим человеком достаточно гуманно – он отделелся штрафом в размере 1020 грн.

Жительницу Закарпатской области, мать трех детей, судили за то, что она, "преследуя корыстный мотив", подала заявление на помощь как мать-одиночка, хотя проживала с гражданским мужем.

В итоге за полгода она "незаконно получила социальную помощь в сумме 1 366,72 грн и 16 135 грн, чем нанесла государству убытки на указанную сумму, за что предусмотрена уголовная ответственность" – цитата из приговора суда.

Женщине присудили 2 года лишения свободы. Правда, с отсрочкой на год при условии, что она не совершит новое "преступление" и будет вовремя являться на регистрацию в орган пробации.

Жителя Ратновского района Волынской области судили за то, что он ухаживал за сестрой – инвалидом 2-й группы и получал за это денежную помощь, а затем уехал на заработки за границу и не сообщил об этом, так что деньги продолжали поступать на его счет.

В итоге он "завладел деньгами государственного бюджета" на сумму 5559 грн. Суд присудил ему только штраф – 884 грн, учтя раскаяние и положительную характеристику.

Государственные схемы

Но не только граждане обманывают государство. Юристы говорят, что и государство периодически пытается обмануть граждан. В частности, тем, что порой отказывают в начислении социальных выплат тем, кому они положены по закону.

"У меня было не одно дело, касающееся отказов в начислении чернобыльской пенсии. Пенсионный фонд пытается экономить деньги и увеличивать остаточные средства. В связи с тем, что многие предприятия прекратили свое существование и при этом не передали дела в архив, многие люди не могут получить справки о том, что они работали или проживали на загрязненной территории. А при назначении пенсии их требуют. Чернобыльского удостоверения и подтверждения, что оно было выдано на законных основаниях, чиновникам недостаточно", – говорит адвокат Юрий Криворучко.

Он расценивает подобные дела не как частные случаи, а как государственную политику, направленную на экономию средств.

"Это экономия средств Пенсионного фонда. Некоторые бывшие сотрудники ПФУ говорили, что получали такие установки от начальства. Также можно назвать схемой требование предоставлять справки при начислении пенсии, помимо трудовой книжки. Часто предприятий уже не существует, и люди не могут взять такую справку. Соответственно, им не засчитывается часть стажа. Существует также схемы, позволяющие экономить средства при пересчете пенсий. По закону, пересчет должен происходить каждый месяц, когда инфляция превышает 1%. Все это, я считаю, "схемы", созданные на уровне государства", – говорит юрист.

Экономить будут и на чиновниках

С запуском единого реестра планируется сократить расходы и на управление социальной сферой.

"Сегодня управление социальной сферой обеспечивают более 60 тыс. работников, а расходы на управление составляют более 13 млрд грн. Это просто огромные средства. При этом существует явное дублирование функций. Например, все органы власти социальной сферы имеют свои фронт-офисы по всей стране. Если вам надо оформить пенсию, то нужно идти в районное отделение ПФУ, если помощь при рождении – в районное управление соцзащиты и так далее. Это все огромное дублирование помещений, людей и функций. То же самое касается и выплатной функции – сегодня средства сначала из центра идут в регион, затем в район и к человеку. Зачем такой сложный путь и лишние шаги? Все это приводит к чрезмерным расходам на управление. За счет оптимизации (единые фронт-офисы, бэк-офисы, единый выплатной процессинг) и автоматизации эти расходы можно сократить в разы", – уверен Алексей Вискуб.

Помимо этого, обновленная социальная система должна стать гораздо удобнее для тех, кто обращается за помощью.

"Уже более года мы в Министерстве цифровой трансформации строим цифровое государство, чтобы украинцы больше не стояли в очередях за справками, не платили взятки. Большой шаг для этого – цифровая трансформация социальной сферы. Совместно с Министерством социальной политики и Офисом Президента Украины мы приняли стратегию цифровой трансформации социальной сферы. Запустим единый реестр лиц, получающих бюджетные выплаты. Благодаря этому мы искореним коррупцию, автоматизируем процессы и проверку на назначение только достоверных соцвыплат", – обещает замминистра.

Напомним, уже с 1 января 2021 года в Украине вводят предварительную проверку данных при назначении субсидий. Минфин для этого построил информационно-аналитическую платформу верификации госвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

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