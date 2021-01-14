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Шмыгаль обсудил с МВФ цену на газ: "Необходимо найти компромисс"

14 января, 18:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Премьер обвинил некоторых игроков рынка газа в злоупотреблении положением

Правительство Украины провело встречу с представителями Международного валютного фонда, на которой обсуждалась цена на газ для населения. Кабмин выступил за то, чтобы рынок газа продолжал существование.

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Об этом в своем Telegram заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Провели конструктивную встречу с МВФ относительно цены на газ. Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать", – пишет Шмыгаль.

Глава правительства обвинил "некоторых игроков рынка" в злоупотреблении своим положением, добавив, что от этого страдают украинцы.

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"Необходимо найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", – констатировал Денис Шмыгаль.

Напомним, что с 1 января в Украине подорожал не только сам газ, но и его поставка. В связи с этим в некоторых областях один кубометр "голубого топлива" стоил 9-10 грн.

На этом фоне правительство объявило о намерении вернуть госрегулирование стоимости газа и решило на время карантина или до конца отопительного сезона установить его стоимость на уровне 6,99 грн за куб. м.

Как утверждает министр финансов Сергей Марченко, намерение вернуться к регулированию цен на газ для бытовых потребителей в Украине обеспокоило Международный валютный фонд.

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газ тарифы цена на газ МВФ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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