Некоторых украинцев могут депортировать из Польши – к кому придут в первую очередь

Украинцы все чаще стали выбирать для заработков Польшу. После того, как страна упростила процедуру трудоустройства, спрос на вакансии в январе вырос на 37,3%. Однако не все заробитчане выбирают легальную работу.
О том, как проверяют иностранцев и как могут найти нелегала, "Сегодня" рассказала Каролина Шлешинская, вице-президент агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.
Польские пограничники проверяют иностранца еще на границе и пробивают приглашение на работу в своей базе.
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Нелегалом в Польше считается такой иностранец:
- если нет основания на пребывание в Польше (визы или карты побыту – разрешения на временное проживание);
- нет разрешения на работу;
- если работает на другой работе, нежели указано в его приглашении, или на других условиях (другая должность, адрес предприятия).
Поддельное приглашение на работу расценивается как правонарушение, из-за этого его могут не пустить в следующий раз в Польшу или могут отказать в выдаче польской визы. На него заведут административное дело.
Как ищут нелегалов в Польше
Заробитчан, которые работают нелегально, могут выявлять во время контроля полицией, если иностранец нарушил закон. Однако чаще всего нелегалов выявляют пограничники или инспекторы, которые приходят на предприятия и проверяют документы иностранцев, которые там работают.
Если же было выявлено, что иностранец работает нелегально, против него и работодателя открывают административное дело.
В первую очередь инспекторы обращают внимание на такие отрасли:
- строительство;
- транспорт;
- склады;
- гастрономия.
Что грозит нелегальному работнику:
- депортация;
- запрет въезда до 5 лет;
- штраф минимум 1 тыс. злотых (около 7 тыс. грн).
В свою очередь работодатель может заплатить штраф до 30 тыс.злотых (примерно 213 тыс. грн).
Напомним, что украинские заробитчане в Польше стремятся зарабатывать не менее 800 долларов, большинство — более 1000 долларов.
Раньше мы рассказывали о реальной истории украинского заробитчанина: как относились к нему поляки, сколько зарабатывал и другие интересные истории на заработках в Польше.