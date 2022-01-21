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Некоторых украинцев могут депортировать из Польши – к кому придут в первую очередь

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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21 января, 13:46
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Рассказываем, как могут выявить нелегала в Польше, а также какие штрафы грозят ему и работодателю
Заробитчан ждут массовые проверки
Заробитчан ждут массовые проверки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы все чаще стали выбирать для заработков Польшу. После того, как страна упростила процедуру трудоустройства, спрос на вакансии в январе вырос на 37,3%. Однако не все заробитчане выбирают легальную работу.

О том, как проверяют иностранцев и как могут найти нелегала, "Сегодня" рассказала Каролина Шлешинская, вице-президент агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Польские пограничники проверяют иностранца еще на границе и пробивают приглашение на работу в своей базе.

Нелегалом в Польше считается такой иностранец:

  • если нет основания на пребывание в Польше (визы или карты побыту – разрешения на временное проживание);
  • нет разрешения на работу;
  • если работает на другой работе, нежели указано в его приглашении, или на других условиях (другая должность, адрес предприятия).

Поддельное приглашение на работу расценивается как правонарушение, из-за этого его могут не пустить в следующий раз в Польшу или могут отказать в выдаче польской визы. На него заведут административное дело.

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Как ищут нелегалов в Польше

Заробитчан, которые работают нелегально, могут выявлять во время контроля полицией, если иностранец нарушил закон. Однако чаще всего нелегалов выявляют пограничники или инспекторы, которые приходят на предприятия и проверяют документы иностранцев, которые там работают.

Если же было выявлено, что иностранец работает нелегально, против него и работодателя открывают административное дело.

В первую очередь инспекторы обращают внимание на такие отрасли:

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  • строительство;
  • транспорт;
  • склады;
  • гастрономия.

Что грозит нелегальному работнику:

  • депортация;
  • запрет въезда до 5 лет;
  • штраф минимум 1 тыс. злотых (около 7 тыс. грн).

В свою очередь работодатель может заплатить штраф до 30 тыс.злотых (примерно 213 тыс. грн).

Напомним, что украинские заробитчане в Польше стремятся зарабатывать не менее 800 долларов, большинство — более 1000 долларов.

Раньше мы рассказывали о реальной истории украинского заробитчанина: как относились к нему поляки, сколько зарабатывал и другие интересные истории на заработках в Польше.

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